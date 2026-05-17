Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas manda contundente mensaje tras quedar fuera de la Final del Clausura 2026

Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:49 - 17 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El Rebaño cayó en casa ante Cruz Azul y perdió la oportunidad de regresar a una Final de Liga MX

Tres años y contando. Fue en el Clausura 2023 que Chivas llegó por última vez a una Final de la Liga MX y por ahora el conteo se extenderá al menos un torneo más, luego de que el Rebaño quedó eliminado en Semifinales del Clausura 2026 contra Cruz Azul.

En el segundo torneo con Gabriel Milito en el banquillo, el conjunto tapatío se ilusionó en grande desde Fase de Regular, en la cual fue líder durante varias jornadas. Y aunque terminó segundo de la tabla, la emoción se mantuvo tras la remontada ante Tigres en Cuartos de Final.

Afición de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Desafortunadamente no pudo replicar la hazaña contra Cruz Azul y en más de media hora que pasó tras el tanto de Agustín Palavecino (para el 1-2 en el Akron, 4-3 global) hasta el final del juego, no supo capitalizar sus ofensivas para avanzar a la Final del certamen.

Chivas manda contudente mensaje

A pesar de la derrota, al interior del equipo el ánimo se mantiene alto. Después de las malas apuestas que fueron Óscar García y Gerardo Espinoza, Milito llegó para poner orden en el club. Además, con refuerzos como Brian Gutiérrez o Richard Ledezma, y con la figura de Armando González, el estratega definió un estilo de juego y una identidad.

Por ello, el equipo no pierde la ilusión de coronarse pronto con el argentino en el banquillo. "Adelante que hay camino y vamos en la dirección correcta. Con ustedes en todas, cabrones", escribió Chivas en sus redes sociales, con una imagen del club y la palabra "Juntos".

Aunque las publicaciones recibieron burlas de aficionados de otros equipos, la mayoría de los seguidores del Rebaño recibieron el mensaje de buena forma. "El Guadalajara resurgirá", "De este barco no me bajó", "Nada que reprochar, dieron todo y eso se agradece", fueron algunos de los comentarios.

Óscar Whalley durante el partido de Chivas contra Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Óscar Whalley durante el partido de Chivas contra Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuánto tiempo tiene Chivas sin ser campeón?

La última vez que el Rebaño se coronó en la Liga MX fue hace nueve años, en el Clausura 2017, cuando venció 4-3 a Tigres en la Final con Matías Almeyda en el banquillo. El 'Pelado' llegó al club en el Apertura 2015 y aunque ese torneo no clasificó a Liguilla, se coronó en la Copa MX.

A Almeyda le tomó cuatro torneos coronarse en liga, aunque en el intermedio además de la mencionada copa ganó la Supercopa MX 2016 y la Copa MX 2017. Posteriormente, en 2018, le dio un último título a Chivas en la Copa de Campeones Concacaf.

En el caso de Milito, lleva dos torneos sin ser campeón con el Rebaño y, a diferencia de en su momento Almeyda, solo ha dirigido en la Liga MX. Para la Temporada 2026-27 tendrá una nueva oportunidad de coronarse en liga, además de que para 2027 disputará la Concachampions.

Gabriel Milito | MEXSPORT
Lo Último
10:41 Tecate Emblema 2026: lluvia, Jonas Brothers y Cazzu marcan el arranque del festival en CDMX
10:22 Liga MX: Cruz Azul volverá a Puebla para disputar la Final del Clausura 2026
10:21 Bruno Fernandes iguala récord de asistencias en la polémica victoria del Manchester United
10:07 Mateo Chávez se estrena como goleador en el cierre de temporada del AZ Alkmaar
09:51 Raúl Jiménez entró de cambio en el empate entre Wolverhampton y Fulham
09:51 ¡Imparable! Ohtani y el batazo al Jardín Derecho que le dio la victoria a los Dodgers
09:17 Falla mecánica negó la victoria de Verstappen en las 24 hrs de Nürburgring
09:08 Roma se lleva el Derby della Capitale y acaricia la Champions League
08:38 Johan Vásquez anota gol ante el Milan en derrota del Genoa; Santiago Giménez fue titular
08:10 Chelsea contrata a Xabi Alonso por cuatro años tras la decepción en el Real Madrid