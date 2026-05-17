Chivas manda contundente mensaje tras quedar fuera de la Final del Clausura 2026

Tres años y contando. Fue en el Clausura 2023 que Chivas llegó por última vez a una Final de la Liga MX y por ahora el conteo se extenderá al menos un torneo más, luego de que el Rebaño quedó eliminado en Semifinales del Clausura 2026 contra Cruz Azul.

En el segundo torneo con Gabriel Milito en el banquillo, el conjunto tapatío se ilusionó en grande desde Fase de Regular, en la cual fue líder durante varias jornadas. Y aunque terminó segundo de la tabla, la emoción se mantuvo tras la remontada ante Tigres en Cuartos de Final.

Afición de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Desafortunadamente no pudo replicar la hazaña contra Cruz Azul y en más de media hora que pasó tras el tanto de Agustín Palavecino (para el 1-2 en el Akron, 4-3 global) hasta el final del juego, no supo capitalizar sus ofensivas para avanzar a la Final del certamen.

Chivas manda contudente mensaje

A pesar de la derrota, al interior del equipo el ánimo se mantiene alto. Después de las malas apuestas que fueron Óscar García y Gerardo Espinoza, Milito llegó para poner orden en el club. Además, con refuerzos como Brian Gutiérrez o Richard Ledezma, y con la figura de Armando González, el estratega definió un estilo de juego y una identidad.

Por ello, el equipo no pierde la ilusión de coronarse pronto con el argentino en el banquillo. "Adelante que hay camino y vamos en la dirección correcta. Con ustedes en todas, cabrones", escribió Chivas en sus redes sociales, con una imagen del club y la palabra "Juntos".

Aunque las publicaciones recibieron burlas de aficionados de otros equipos, la mayoría de los seguidores del Rebaño recibieron el mensaje de buena forma. "El Guadalajara resurgirá", "De este barco no me bajó", "Nada que reprochar, dieron todo y eso se agradece", fueron algunos de los comentarios.

Óscar Whalley durante el partido de Chivas contra Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuánto tiempo tiene Chivas sin ser campeón?

La última vez que el Rebaño se coronó en la Liga MX fue hace nueve años, en el Clausura 2017, cuando venció 4-3 a Tigres en la Final con Matías Almeyda en el banquillo. El 'Pelado' llegó al club en el Apertura 2015 y aunque ese torneo no clasificó a Liguilla, se coronó en la Copa MX.

A Almeyda le tomó cuatro torneos coronarse en liga, aunque en el intermedio además de la mencionada copa ganó la Supercopa MX 2016 y la Copa MX 2017. Posteriormente, en 2018, le dio un último título a Chivas en la Copa de Campeones Concacaf.

En el caso de Milito, lleva dos torneos sin ser campeón con el Rebaño y, a diferencia de en su momento Almeyda, solo ha dirigido en la Liga MX. Para la Temporada 2026-27 tendrá una nueva oportunidad de coronarse en liga, además de que para 2027 disputará la Concachampions.