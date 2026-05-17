"No quiero ver un partido del Guadalajara otra vez": Cruz Azul se burla de Chivas con canción de Little Jesus

La vida imita al arte, ¿o el arte imita a la vida? La verdad es que ambos son complementarios y la música es parte de dicha creatividad humana. Es por eso que después de la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul en las Semifinales del Clausura 2026, La Máquina aprovechó para burlarse del Rebaño con una canción de la banda Little Jesus.

Originarios de la Ciudad de México, Little Jesus acaparó la atención del público mexicano con melodías que hicieron recordar al principio del rock de los dosmiles en nuestro país. Una de sus canciones, "Gracias por nada", tiene un verso dedicado al Guadalajara, por lo que las redes celestes aprovecharon para usarlo a su favor.

La cuenta oficial de Cruz Azul en X contestó a la banda de la capital del país con un: "a nosotros nos gusta mucho esta canción", junto a la rola de Gracias por nada. Dicho tema tiene un verso que dice: "no quiero ver un partido del Guadalajara otra vez".

A nosotros nos gusta mucho esta canción 🫶https://t.co/vpAF2NvuIL https://t.co/e3Fnf434q9 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 17, 2026

La relación de Little Jesus y el futbol

Como buen niño mexicano y latinoamericano, Santiago Casillas, vocalista de Little Jesus, soñaba con ser futbolista profesional. Sin embargo, su talento no estuvo en el césped, sino en el escenario.

La banda mexicana cuenta con algunos temas que hacen referencia al balompié, como el caso de "Futbol Rock", en colaboración con el grupo de synth-pop CLUBZ. Dicha canción habla sobre distintas figuras que portaron el número 10, el más emblemático para cualquier futbolista.

Little Jesus | @thelittlejesus

¿Cómo fue el partido entre Chivas y Cruz Azul?

El partido arrancó con dominio de Cruz Azul y apenas en los primeros minutos Jeremy Márquez abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin posibilidades a Óscar Whalley. El gol silenció momentáneamente al Estadio Jalisco y encaminó la clasificación cementera.

Chivas reaccionó rápidamente gracias a Omar Govea, quien empató el encuentro con un disparo de larga distancia que devolvió la ilusión a la afición rojiblanca. El empate convirtió el inmueble tapatío en una auténtica fiesta y mantuvo viva la esperanza de una remontada.

Sin embargo, en la segunda mitad apareció Agustín Palavecino para marcar el gol definitivo. El mediocampista sacó un zurdazo que se desvió en la defensa y terminó pegado al poste, dejando sin reacción a Whalley y devolviendo la ventaja a La Máquina.