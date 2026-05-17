Gabriel Milito y su deuda pendiente: Cruz Azul, el rival que se le niega en Chivas

Desde su llegada al banquillo de Chivas, Gabriel Milito ha logrado resultados que invitan al optimismo. El estratega argentino ha conseguido clasificar al equipo a dos Liguillas consecutivas, además de firmar un subliderato que consolidó su proyecto deportivo en el futbol mexicano.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en su gestión. A pesar de sus logros, Milito arrastra una racha negativa frente a Cruz Azul, situación que ha generado presión entre la afición rojiblanca que exige resultados en los partidos de mayor relevancia.

Chivas tras caer ante Cruz Azul en las Semifinales del Clausura 2026 | MEXSPORT

Cruz Azul, el obstáculo recurrente

Si hay un equipo que ha complicado seriamente el proceso de Milito, ese es Cruz Azul. La Máquina se ha convertido en una auténtica pesadilla para el técnico argentino, quien no ha logrado vencerlos en ninguna de sus confrontaciones directas desde que dirige al Guadalajara.

En total, Milito ha enfrentado a Cruz Azul en seis ocasiones, registrando un saldo negativo con derrotas y empates. Esta racha incluye enfrentamientos en fases definitivas como Cuartos de Final y Semifinales, donde el margen de error es mínimo y los resultados pesan aún más en la evaluación de su proyecto.

Gabriel Milito | MEXSPORT

¿Por qué Cruz Azul se le complica a Milito?

El caso más reciente se dio en las Semifinales del Clausura 2026, donde Chivas quedó eliminado a manos de Cruz Azul. A pesar de cerrar la serie en el Estadio Jalisco, el conjunto rojiblanco no logró revertir el marcador global, que terminó 3-4 a favor del equipo celeste.

El equipo cementero, dirigido por Joel Huiqui, mostró mayor contundencia en momentos clave, una constante en los duelos ante el Guadalajara de Milito. Esta capacidad para resolver en instancias decisivas ha marcado la diferencia entre ambos conjuntos.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Los antecedentes recientes reflejan claramente la superioridad de Cruz Azul en estos enfrentamientos: victoria 2-1 en la Jornada 7 del Apertura 2025, empate sin goles en la Ida de Cuartos de Final, triunfo 3-2 en la Vuelta, otra victoria 2-1 en el Clausura 2026, empate 2-2 en la Ida de Semifinales y el definitivo 2-1 en la Vuelta.

Estos resultados no solo evidencian una tendencia negativa, sino también una barrera psicológica que Milito no ha podido superar. La repetición de derrotas en instancias clave comienza a convertirse en un factor determinante en su gestión.

De cara al futuro, el técnico argentino tendrá la misión de revertir esta historia si desea consolidarse como un proyecto exitoso en Chivas. Romper la hegemonía reciente de Cruz Azul será clave para aspirar a títulos y, sobre todo, para recuperar la confianza total de la afición rojiblanca.