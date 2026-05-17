Agenda de los juegos de HOY domingo 17 de mayo

El deporte tendrá una jornada cargada de emociones este domingo 17 de mayo con actividad en el futbol mexicano, futbol internacional, la NBA y las Grandes Ligas.

La Liga MX conocerá al segundo finalista del Clausura 2026, la Liga MX Femenil vivirá la Final de Vuelta y en la NBA se disputará un Juego 7 que definirá al último invitado para las Finales de Conferencia.

Liga MX: Pumas y Pachuca buscan el boleto a la Final

Pumas y Pachuca disputarán la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026.

El ganador avanzará a la gran Final para enfrentar a Cruz Azul.

Pumas vs. Pachuca | 7:00 PM

Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT

Liga MX Femenil: América busca remontar ante Rayadas

América Femenil intentará darle vuelta a la serie frente a Monterrey Femenil en la Final de Vuelta.

Rayadas llega con ventaja de 1-0 en el marcador global.

América Femenil vs. Rayadas | 12:00 hrs

Jugadoras de Rayadas y América en conato de bronca en la Final de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Futbol en las mejores ligas del mundo

LaLiga, Serie A viven sus últimas jornadas y ahora, cargadas de nostalgia, porque también se despiden muchas figuras de sus equipos, mientras que tendremos la oportunidad de ver a los mexicanos en acción.

Roma vs. Lazio | 04:00 AM

Genoa vs. Milan | 04:00 AM

Sevilla vs. Real Madrid | 11:00 AM

Atlético Madrid vs. Girona | 11:00 AM

Barcelona vs. Real Betis | 1:15 PM

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

NBA: Cavaliers y Pistons disputan un Juego 7

La National Basketball Association tendrá una noche decisiva con el séptimo partido entre Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons.

El ganador avanzará a la Final de la Conferencia Este, donde ya esperan los New York Knicks.

Pistons vs. Cavaliers | 6:00 PM

Cleveland Cavaliers | AP

MLB: Grandes rivalidades en las Grandes Ligas

La actividad de la Major League Baseball tendrá varios partidos atractivos este sábado.

New York Mets vs. New York Yankees | 11:45 AM

Atlanta Braves vs. Boston Red Sox | 11:35 AM

Los Angeles Angels vs. Los Angeles Dodgers | 2:07 PM

Seattle Mariners vs. San Diego Padres | 5:20 PM