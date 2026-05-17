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Futbol

Agenda de los juegos de HOY domingo 17 de mayo

Equipo de Pumas tras perder la Ida de las Semifinales ante Pachuca | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:13 - 17 mayo 2026
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Pumas y Pachuca definen al rival de Cruz Azul, mientras la NBA tendrá un explosivo Juego 7 y la MLB presenta varias rivalidades históricas

El deporte tendrá una jornada cargada de emociones este domingo 17 de mayo con actividad en el futbol mexicano, futbol internacional, la NBA y las Grandes Ligas.

La Liga MX conocerá al segundo finalista del Clausura 2026, la Liga MX Femenil vivirá la Final de Vuelta y en la NBA se disputará un Juego 7 que definirá al último invitado para las Finales de Conferencia.

Liga MX: Pumas y Pachuca buscan el boleto a la Final

Pumas y Pachuca disputarán la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026.

El ganador avanzará a la gran Final para enfrentar a Cruz Azul.

  • Pumas vs. Pachuca | 7:00 PM

Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT
Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT

Liga MX Femenil: América busca remontar ante Rayadas

América Femenil intentará darle vuelta a la serie frente a Monterrey Femenil en la Final de Vuelta.

Rayadas llega con ventaja de 1-0 en el marcador global.

  • América Femenil vs. Rayadas | 12:00 hrs

Jugadoras de Rayadas y América en conato de bronca en la Final de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas y América en conato de bronca en la Final de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Futbol en las mejores ligas del mundo

LaLiga, Serie A viven sus últimas jornadas y ahora, cargadas de nostalgia, porque también se despiden muchas figuras de sus equipos, mientras que tendremos la oportunidad de ver a los mexicanos en acción. 

  • Roma vs. Lazio | 04:00 AM

  • Genoa vs. Milan | 04:00 AM

  • Sevilla vs. Real Madrid | 11:00 AM

  • Atlético Madrid vs. Girona | 11:00 AM

  • Barcelona vs. Real Betis | 1:15 PM

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP
Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

NBA: Cavaliers y Pistons disputan un Juego 7

La National Basketball Association tendrá una noche decisiva con el séptimo partido entre Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons.

El ganador avanzará a la Final de la Conferencia Este, donde ya esperan los New York Knicks.

  • Pistons vs. Cavaliers | 6:00 PM

Cleveland Cavaliers | AP

MLB: Grandes rivalidades en las Grandes Ligas

La actividad de la Major League Baseball tendrá varios partidos atractivos este sábado.

  • New York Mets vs. New York Yankees | 11:45 AM

  • Atlanta Braves vs. Boston Red Sox | 11:35 AM

  • Los Angeles Angels vs. Los Angeles Dodgers | 2:07 PM

  • Seattle Mariners vs. San Diego Padres | 5:20 PM

Yankees de Nueva York I AP
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