Agustin Palevcino manda advertencia tras pase de Cruz Azul: ‘Es esto a lo que vine’

Las palabras de Agustín Palavecino reflejan el momento que vive Cruz Azul tras conseguir su pase a la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX. El mediocampista argentino fue claro al expresar la emoción del plantel luego de eliminar a Chivas en una serie intensa que terminó con un global de 3-4 a favor de La Máquina.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | IMAGO7

Muy feliz. Es a esto a lo que vine. Espero poder coronar la semana que viene porque este grupo se lo merece”, declaró Palavecino tras el silbatazo final, dejando ver la ambición del equipo celeste por cerrar el torneo con el título.

El conjunto cementero logró imponerse en territorio rojiblanco, ganando 1-2 en la cancha del Estadio Jalisco, resultado que terminó siendo definitivo para sellar su boleto a la serie por el campeonato. La eliminatoria estuvo marcada por la intensidad y por momentos de alta tensión, pero Cruz Azul supo aprovechar sus oportunidades.

Cruz Azul celebrando su pase a la Gran Final | MEXSPORT

Cruz Azul da el golpe y sueña con el título

La actuación de Palavecino fue determinante, ya que fue el encargado de marcar el gol que inclinó la balanza a favor de los visitantes. Su anotación no solo representó el triunfo en el partido de vuelta, sino también el impulso anímico necesario para encarar la Gran Final con confianza.

El mediocampista ha ido tomando protagonismo en momentos clave, consolidándose como una pieza importante dentro del esquema del equipo. Su capacidad para aparecer en instantes decisivos ha sido uno de los factores que explican el buen momento de Cruz Azul en la recta final del torneo.

Ser parte de ellos es lo más grande que hay”, añadió el argentino, destacando la unión del grupo y el compromiso colectivo que ha llevado al equipo a colocarse a un paso del campeonato.

Cruz Azul tras anotar gol a Chivas | MEXSPORT

¿Podrá Cruz Azul coronar su gran torneo?

El equipo celeste no solo ha mostrado contundencia en ataque, sino también solidez en los momentos más complicados, algo que será fundamental en la lucha por el título. La confianza del plantel se encuentra en un punto alto, impulsada por resultados positivos y actuaciones destacadas.

Ahora, Cruz Azul se prepara para disputar la Gran Final con la ilusión de coronar un torneo en el que ha demostrado carácter y calidad. Con jugadores como Palavecino en gran nivel, La Máquina buscará dar el último paso y levantar el trofeo que tanto anhela su afición.