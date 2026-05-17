Mundial 2026: Turquía, todo lo que debes saber para el Mundial 2026

Turquía afrontará la Copa del Mundo 2026 con la ilusión de convertirse nuevamente en una de las grandes sorpresas del torneo. El conjunto europeo regresa al escenario mundialista después de más de dos décadas de ausencia y lo hace con una generación llena de jóvenes figuras que ya destacan en las mejores ligas del futbol europeo.

La selección dirigida por Vincenzo Montella logró consolidar un proyecto competitivo que mezcla talento, velocidad y futbolistas con experiencia internacional, algo que ha provocado que muchos aficionados comiencen a verla como uno de los equipos incómodos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Turquía celebrando su pase al Mundial| AP

Turquía vuelve al Mundial tras su histórica actuación en 2002

Turquía disputará apenas la tercera Copa del Mundo de toda su historia.

Su primera participación ocurrió en Suiza 1954, pero fue en Corea-Japón 2002 donde sorprendió al planeta entero al quedarse con el tercer lugar del torneo, firmando la mejor actuación mundialista en la historia del país.

Aquella selección encabezada por Hakan Şükür, Rüştü Reçber y Hasan Şaş logró competir al máximo nivel ante potencias internacionales y dejó una huella imborrable dentro de los Mundiales.

Ahora, 24 años después, Turquía buscará volver a dar la sorpresa en una Copa del Mundo que será histórica por contar por primera vez con 48 selecciones participantes.

Arda Güler celebra gol con Turquía l AP

Calendario de Turquía en fase de grupos

Turquía ya conoce a sus rivales y buscará dar la sorpresa en un grupo que luce competitivo, pero con oportunidades para avanzar:

Turquía vs. Australia: 13 de junio | Vancouver

Panamá vs. Paraguay: 19 de junio | Santa Clara

Panamá vs. Estados Unidos: 25 de junio | Inglewood

Arda Güler lidera la nueva generación turca rumbo al 2026

La principal figura de esta nueva selección turca es Arda Güler, mediocampista del Real Madrid que ya es considerado uno de los talentos jóvenes más importantes del futbol europeo.

Junto a él también destacan nombres como Kenan Yildiz, de la Juventus, y Kerem Aktürkoğlu, futbolistas que fueron fundamentales durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

Turquía llega además en un gran momento futbolístico y con una generación que ha despertado ilusión tanto dentro como fuera del país. En redes sociales y comunidades futboleras, muchos aficionados ya colocan a los turcos como una posible selección sorpresa para la Copa del Mundo.

Arda Güler en un partido con Turquía l AP

Números de Turquía en Mundiales

La historia de Turquía en Copas del Mundo es corta, pero muy recordada gracias a su histórica actuación en 2002:

Partidos jugados 10 Partidos ganados 5 Partidos empatados 1 Partidos perdidos 4 Goles a favor 20 Goles en contra 17 Títulos 0 Mejor participación Tercer lugar (2002)

Turquía ganó su partido en el Repechaje | AP

Posible convocatoria de Turquía para el Mundial 2026

Aunque la lista final todavía no es oficial, esta base de jugadores apunta a conformar el plantel turco rumbo a la Copa del Mundo: