Mundial 2026: Turquía, todo lo que debes saber para el Mundial 2026
Turquía afrontará la Copa del Mundo 2026 con la ilusión de convertirse nuevamente en una de las grandes sorpresas del torneo. El conjunto europeo regresa al escenario mundialista después de más de dos décadas de ausencia y lo hace con una generación llena de jóvenes figuras que ya destacan en las mejores ligas del futbol europeo.
La selección dirigida por Vincenzo Montella logró consolidar un proyecto competitivo que mezcla talento, velocidad y futbolistas con experiencia internacional, algo que ha provocado que muchos aficionados comiencen a verla como uno de los equipos incómodos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
Turquía vuelve al Mundial tras su histórica actuación en 2002
Turquía disputará apenas la tercera Copa del Mundo de toda su historia.
Su primera participación ocurrió en Suiza 1954, pero fue en Corea-Japón 2002 donde sorprendió al planeta entero al quedarse con el tercer lugar del torneo, firmando la mejor actuación mundialista en la historia del país.
Aquella selección encabezada por Hakan Şükür, Rüştü Reçber y Hasan Şaş logró competir al máximo nivel ante potencias internacionales y dejó una huella imborrable dentro de los Mundiales.
Ahora, 24 años después, Turquía buscará volver a dar la sorpresa en una Copa del Mundo que será histórica por contar por primera vez con 48 selecciones participantes.
Calendario de Turquía en fase de grupos
Turquía ya conoce a sus rivales y buscará dar la sorpresa en un grupo que luce competitivo, pero con oportunidades para avanzar:
Turquía vs. Australia: 13 de junio | Vancouver
Panamá vs. Paraguay: 19 de junio | Santa Clara
Panamá vs. Estados Unidos: 25 de junio | Inglewood
Arda Güler lidera la nueva generación turca rumbo al 2026
La principal figura de esta nueva selección turca es Arda Güler, mediocampista del Real Madrid que ya es considerado uno de los talentos jóvenes más importantes del futbol europeo.
Junto a él también destacan nombres como Kenan Yildiz, de la Juventus, y Kerem Aktürkoğlu, futbolistas que fueron fundamentales durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.
Turquía llega además en un gran momento futbolístico y con una generación que ha despertado ilusión tanto dentro como fuera del país. En redes sociales y comunidades futboleras, muchos aficionados ya colocan a los turcos como una posible selección sorpresa para la Copa del Mundo.
Números de Turquía en Mundiales
La historia de Turquía en Copas del Mundo es corta, pero muy recordada gracias a su histórica actuación en 2002:
Partidos jugados
10
Partidos ganados
5
Partidos empatados
1
Partidos perdidos
4
Goles a favor
20
Goles en contra
17
Títulos
0
Mejor participación
Tercer lugar (2002)
Posible convocatoria de Turquía para el Mundial 2026
Aunque la lista final todavía no es oficial, esta base de jugadores apunta a conformar el plantel turco rumbo a la Copa del Mundo:
Jugador
Posición
Equipo
Uğurcan Çakır
Arquero
Trabzonspor
Mert Günok
Arquero
Beşiktaş
Merih Demiral
Defensor
Al-Ahli
Ferdi Kadıoğlu
Defensor
Brighton
Zeki Çelik
Defensor
Roma
Hakan Çalhanoğlu
Mediocampista
Inter de Milán
Orkun Kökçü
Mediocampista
Benfica
Arda Güler
Mediocampista
Real Madrid
Kenan Yildiz
Delantero
Juventus
Kerem Aktürkoğlu
Delantero
Galatasaray
Barış Alper Yılmaz
Delantero
Galatasaray