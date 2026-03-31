¡Histórico! Turquía vuelve al Mundial tras 20 años al vencer a Kosovo

La Selección de Turquía selló su regreso a una Copa del Mundo después de dos décadas, tras imponerse 0-1 a Kosovo en un partido tenso, cerrado y definido por un solo momento de calidad.

Desde el arranque, el encuentro fue muy disputado. Kosovo intentó aprovechar su localía con presión alta y transiciones veloces, mientras que Turquía apostó por la paciencia y la posesión para encontrar espacios.

Kerem Aktürkoğlu apareció en el momento justo

Cuando el partido se mantenía sin goles y con pocas oportunidades claras, apareció el hombre clave.

Al minuto 54, Kerem Aktürkoğlu encontró el espacio dentro del área y definió con precisión para vencer al arquero rival, firmando el único tanto del encuentro y el gol que vale un boleto mundialista.

Turquía vs. Kosovo | AP

Turquía supo resistir la presión

Tras la anotación, el guion cambió por completo. Kosovo adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, generando momentos de peligro que exigieron a la defensa turca.

Turquía vs. Kosovo | AP

Sin embargo, Turquía mantuvo el orden, resistió los embates finales y aseguró una victoria sufrida pero histórica.

Jugadores de Kosovo tristes por la eliminación | AP

Listos para el Grupo D en 2026

Con este triunfo, Turquía confirma su presencia en la Copa del Mundo de 2026, donde compartirá el Grupo D con Estados Unidos, Panamá y Australia.

Turquía vuelve al escenario más grande del futbol mundial tras 20 años de espera.