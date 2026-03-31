Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Histórico! Turquía vuelve al Mundial tras 20 años al vencer a Kosovo

Turquía celebrando su pase al Mundial| AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:24 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Kerem Aktürkoğlu marcó el gol que rompió una sequía de 20 años

La Selección de Turquía selló su regreso a una Copa del Mundo después de dos décadas, tras imponerse 0-1 a Kosovo en un partido tenso, cerrado y definido por un solo momento de calidad.

Desde el arranque, el encuentro fue muy disputado. Kosovo intentó aprovechar su localía con presión alta y transiciones veloces, mientras que Turquía apostó por la paciencia y la posesión para encontrar espacios.

Kerem Aktürkoğlu apareció en el momento justo

Cuando el partido se mantenía sin goles y con pocas oportunidades claras, apareció el hombre clave.

Al minuto 54, Kerem Aktürkoğlu encontró el espacio dentro del área y definió con precisión para vencer al arquero rival, firmando el único tanto del encuentro y el gol que vale un boleto mundialista.

Turquía vs. Kosovo | AP

Turquía supo resistir la presión

Tras la anotación, el guion cambió por completo. Kosovo adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, generando momentos de peligro que exigieron a la defensa turca.

Turquía vs. Kosovo | AP

Sin embargo, Turquía mantuvo el orden, resistió los embates finales y aseguró una victoria sufrida pero histórica.

Jugadores de Kosovo tristes por la eliminación | AP

Listos para el Grupo D en 2026

Con este triunfo, Turquía confirma su presencia en la Copa del Mundo de 2026, donde compartirá el Grupo D con Estados Unidos, Panamá y Australia.

Turquía vuelve al escenario más grande del futbol mundial tras 20 años de espera. 

Turquía derrotando a Kosovo para pasar al Mundial | AP
Últimos videos
Lo Último
17:40 Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
17:32 ¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
17:26 Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
17:04 Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
16:44 Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
16:31 ¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
16:30 México en el Mundial 2026: Así queda el Grupo A
16:25 ¡Suecia regresa al Mundial! Elimina a Polonia y deja a Lewandowski sin despedida
16:24 Copa del Mundo 2026: Este es el grupo de México para el Mundial 2026
16:13 La afición del Congo tiñe de azul el Estadio Guadalajara y arma su propia fiesta
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
Contra
31/03/2026
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Futbol
31/03/2026
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Contra
31/03/2026
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Lucha
31/03/2026
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
Contra
31/03/2026
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
Futbol
31/03/2026
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?