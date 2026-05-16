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Resultados Beca Rita Cetina 2026 Primaria: Cómo consultar si fuiste aceptado

Solo debes de cumplir con ciertos requisitos para poder solicitar tu Beca Rita Cetina / Redes Sociales
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:28 - 16 mayo 2026
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Link oficial para consultar el estatus de su solicitud a la beca

Los resultados de la Beca Rita Cetina 2026 para el nivel primaria ya han sido publicados. A continuación, se detalla el proceso y el enlace para que los padres de familia puedan verificar si sus hijos han sido seleccionados para recibir este apoyo económico.

Muchas familias todavía tienen dudas sobre si la solicitud fue aceptada para tener acceso a la Beca Rita Cetina / Especial

Este programa, perteneciente a las Becas del Bienestar, otorga un monto de 2,500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares. La convocatoria para el registro se abrió en marzo del presente año, y ahora los tutores pueden confirmar el estatus de la solicitud.

¿Cómo Consultar los Resultados de la Beca?

Para saber si un estudiante fue aceptado en el programa, es necesario acceder al portal oficial de la beca. El proceso es sencillo y se puede realizar completamente en línea.

Los padres o tutores del aspirante deben ingresar al sitio web www.becaritacetina.gob.mx y seguir las instrucciones proporcionadas en la plataforma para verificar el estado del registro.

Desde el pasado lunes comenzaron a caer los pagos de la Beca Rita Cetina 2026 / Redes Sociales

Entrega de Tarjetas y Dispersión del Apoyo

Inicialmente, la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios estaba programada para comenzar a partir del 18 de mayo. Sin embargo, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció un adelanto en el calendario.

La dispersión de los recursos y la entrega de las tarjetas comenzaron el pasado 30 de abril, en conmemoración del Día del Niño y la Niña 2026, beneficiando así a las familias de manera anticipada.

Próximos Pasos para los Beneficiarios

Una vez confirmado que el estudiante ha sido aceptado en la Beca Rita Cetina, el siguiente paso es estar atento a los comunicados oficiales. Las autoridades escolares y los servidores de la nación informarán próximamente sobre las fechas y horarios específicos para la entrega de las Tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios, con las cuales podrán disponer del apoyo para útiles y uniformes.

A partir del 20 de enero se entregarán las tarjetas de la Beca Rita Cetina/Gobierno de México
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