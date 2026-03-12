¿Eres universitario en CDMX? Así puedes obtener la Beca de Transporte 2026

La Ciudad de México abrió el registro para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026, un programa que busca apoyar a estudiantes de licenciatura con recursos para cubrir sus gastos de movilidad y evitar la deserción escolar.

El programa busca apoyar a estudiantes de licenciatura que enfrentan gastos de movilidad para asistir a sus clases. / iStock

El apoyo económico es de 1,500 pesos bimestrales y está dirigido a jóvenes que estudian en instituciones públicas de educación superior en la capital o en planteles de universidades nacionales ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca de Transporte CDMX 2026?

De acuerdo con la convocatoria publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, el programa está dirigido a estudiantes que cumplan con ciertas condiciones académicas y de residencia. Entre los principales requisitos se encuentran: Vivir en la Ciudad de México .

Estar inscrito en una licenciatura en modalidad escolarizada o mixta.

Estudiar en una universidad pública de la CDMX o en un plantel de una universidad nacional dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Contar con comprobante de inscripción vigente del ciclo escolar 2025-2026.

No recibir otro apoyo económico similar. Además, el programa prioriza a estudiantes que viven en zonas con índice de desarrollo social bajo o medio, con el objetivo de reducir desigualdades y facilitar la permanencia en la educación superior.

Estudiantes que vivan en la Ciudad de México y cursen licenciatura en universidades públicas pueden solicitar el apoyo económico. / iStock

¿Cómo registrarte para recibir el apoyo?

El registro se realiza completamente en línea a través del portal oficial del programa. Para completar el trámite se deben seguir estos pasos: Crear o tener activa una cuenta Llave CDMX. Ingresar al sitio oficial de la beca y llenar el formulario de registro. Subir los documentos solicitados, como CURP y comprobante de inscripción. Guardar el folio de registro, que servirá como comprobante del trámite. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente la plataforma para conocer el estatus de la solicitud y la publicación de resultados.

La Beca de Transporte CDMX 2026 ofrece un apoyo de 1,500 pesos bimestrales para estudiantes universitarios de instituciones públicas. / iStock

¿Cuánto dinero da la Beca de Transporte?

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más otorga 1,500 pesos cada dos meses, un apoyo que busca cubrir parte de los gastos de traslado que enfrentan miles de estudiantes para llegar a sus centros educativos.

La beca tiene como objetivo reducir la deserción escolar provocada por los costos de transporte. / iStock