Futbol

Santos revela su estrategia para frenar a Chivas: "Hay que frenarlos con faltas"

Santos con su primera suma de tres puntos en el torneo | MexSport
Esteban Gutiérrez 14:39 - 12 marzo 2026
Santos ya tiene definida su plan para el complicado duelo del próximo sábado contra Chivas en el Estadio Akron. El zaguero argentino del equipo, Bruno Amione, admitió la superioridad del rival y el buen momento que atraviesa en el torneo, por lo que anticipa que los Guerreros necesitarán un partido impecable para salir con un buen resultado.

Aunque Amione es consciente de las diferencias entre ambos planteles, confía en que Santos cuenta con las herramientas para complicar al Guadalajara.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT
SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT

Para ello, recurrirán a todas las armas a su alcance, incluyendo una estrategia de juego físico para interrumpir el ritmo del Rebaño.

“Tienen buenos jugadores, yo confío en nuestros jugadores y trataremos de hacer lo que nos pide el profe, que es la intensidad, correr más que ellos, ser fuertes, tratar de anularlos con faltas. Vamos a ir allá a tratar de hacer el trabajo que hacemos en la semana para traernos los tres puntos”, declaró Amione en conferencia de prensa.

Santos Laguna ante Cruz Azul en la Jornada 9 del Clausura 2026 | IMAGO7

Un triunfo para romper una mala racha

Actualmente en el último puesto de la tabla, Santos llega con el ánimo renovado tras una histórica victoria como visitante frente a Xolos. La presión constante y las faltas tácticas son parte fundamental del plan para el enfrentamiento contra Chivas.

La victoria del pasado viernes ante Xolos de Tijuana no fue una más para Santos, ya que puso fin a una sequía de dos años sin ganar fuera de casa. Este resultado llega como un respiro para un equipo inmerso en una profunda crisis de resultados que parecía interminable.

“Muy contento porque el grupo venía trabajando bien, nos merecíamos una victoria como esta. Hace mucho que no ganábamos de visitante, era un peso que teníamos”, concluyó el defensor.

