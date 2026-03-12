Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer

El actor mexicano, Fausto Casanova, reveló que enfrenta nuevamente un diagnóstico de cáncer y pidió apoyo para poder cubrir los gastos de su tratamiento médico.

A través de redes sociales y una campaña de recaudación de fondos, el intérprete compartió que necesita ayuda económica para continuar con el proceso médico que enfrenta tras detectar una recaída de la enfermedad.

El actor mexicano, Fausto Casanova, reveló que enfrenta nuevamente un diagnóstico de cáncer. / @actorfaustocasanova

¿Qué enfermedad enfrenta el actor Fausto Casanova?

El propio actor explicó que fue diagnosticado con cáncer epidermoide metastásico de primario desconocido, un tipo de cáncer poco común que puede aparecer cuando las células cancerígenas ya se han diseminado, pero no se logra identificar el tumor original.

Según relató, su lucha contra la enfermedad comenzó en febrero de 2022, cuando los médicos detectaron el padecimiento y posteriormente le realizaron una cirugía para retirar ganglios en la zona del cuello.

Su lucha contra la enfermedad comenzó en febrero de 2022. / @actorfaustocasanova

Durante varios años el cáncer permaneció en remisión, pero recientemente estudios médicos detectaron nuevamente inflamación en ganglios del cuello, lo que confirmó una recaída de la enfermedad.

El actor compartió que el diagnóstico no ha sido favorable, aunque aseguró que seguirá luchando por su familia y su salud.

“Solo quiero ver crecer a mi hija”, expresó al hablar de su motivación para continuar con el tratamiento.

El actor compartió que su principal motivación para seguir luchando es su hija pequeña. / @actorfaustocasanova

¿Cómo se puede ayudar al actor?

Para cubrir los costos de su tratamiento, Fausto Casanova abrió una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, donde explicó que requiere reunir recursos para una cirugía y gastos médicos.

De acuerdo con lo que ha compartido en sus redes sociales, el objetivo inicial es reunir alrededor de 150 mil pesos para una operación urgente, aunque el monto total del tratamiento podría alcanzar cerca de 238 mil pesos.

¿Quién es Fausto Casanova?

Fausto Casanova es un actor mexicano que ha participado en diversas producciones de televisión y cine. Su trabajo más conocido incluye apariciones en capítulos de La Rosa de Guadalupe, uno de los programas unitarios más populares de la televisión mexicana.