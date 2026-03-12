Verificación de edad requerida
Abaten a tirador en sinagoga de Michigan tras ataque con vehículo y fusil
Un hombre armado fue abatido por personal de seguridad luego de atacar la sinagoga Temple Israel, una de las congregaciones reformistas más grandes de Estados Unidos, ubicada en West Bloomfield Township, Michigan, suburbio de Detroit.
De acuerdo con reportes citados por The Associated Press (AP), el agresor embistió su vehículo contra el edificio y logró ingresar al inmueble, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y autoridades locales.
Así ocurrió el ataque en la sinagoga
El sujeto conducía un automóvil y atravesó varias puertas del recinto religioso, ingresando a un pasillo del complejo. Según autoridades, el vehículo se incendió tras impactarse dentro del edificio.
El jefe de policía del condado de Oakland, Mike Bouchard, explicó que las imágenes de seguridad muestran la intención del agresor.
“Se desplazaba con un propósito por el pasillo, por lo que se logra apreciar en el video”, señaló.
Personal de seguridad enfrentó al agresor
La sinagoga cuenta con múltiples agentes de seguridad, quienes respondieron al ataque cuando el agresor ingresó al inmueble. Al menos uno de ellos disparó contra el sospechoso, quien fue abatido dentro del edificio.
Las autoridades indicaron que aún no se determina con certeza la causa exacta de la muerte, ya que también se investiga si pudo haberse suicidado o haber fallecido por otras circunstancias durante el incidente.
No podemos decir qué lo mató en este momento, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos”, dijo Bouchard.
Un guardia resultó lesionado
Durante el ataque, un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo, lo que provocó que quedara inconsciente momentáneamente.
Sin embargo, las autoridades confirmaron que sus lesiones no ponen en riesgo su vida.
No hubo menores heridos
El edificio de Temple Israel también alberga un centro de educación para la primera infancia, lo que generó preocupación entre familias y personal del recinto.
Las autoridades confirmaron que no hubo niños ni trabajadores lesionados. Tras el incidente, padres de familia acudieron al lugar para recoger a sus hijos mientras la policía realizaba las labores de inspección y evacuación.
Autoridades investigan el motivo
Hasta el momento, los investigadores trabajan para identificar al agresor y determinar el motivo del ataque, el cual se encuentra bajo análisis.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, reaccionó al incidente mediante un comunicado.
“Esto es desgarrador”, expresó. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”.
El Temple Israel cuenta con cerca de 12 mil miembros, de acuerdo con su sitio web, y es uno de los centros comunitarios judíos más importantes del área metropolitana de Detroit.