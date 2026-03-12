Trump: "Irán es bienvenido al Mundial, pero..."

La participación de Irán en el Copa del Mundo 2026 está rodeada de incertidumbre, tras las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, y la escalada del conflicto en Oriente Medio. Trump afirmó el jueves que, aunque la selección iraní es bienvenida, su presencia en el torneo podría no ser apropiada por razones de seguridad.

En una publicación en la red social Truth Social, el presidente estadounidense expresó sus reservas. "La Selección Nacional de Futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", escribió Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos | AP

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión, después de que el ministro de Deportes de Irán afirmara el miércoles que la participación de los atletas del país se ha vuelto inviable. La justificación se debe a los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos, junto con Israel, contra Teherán, que han desencadenado un conflicto regional que no muestra signos de amainar.

Cabe recordar que el Mundial de 2026, con 48 equipos, será organizado por EE. UU., Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio. Irán tiene partidos programados en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.

Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

Una eventual retirada oficial por parte de Irán, que aún no se ha concretado, sería un acontecimiento inédito en la era moderna de los Mundiales. Tal escenario obligaría a la FIFA, el organismo que rige el futbol mundial, a encontrar urgentemente una selección sustituta.

La ausencia de Irán ya se hizo notar en la cumbre de planificación para los participantes en el Mundial, celebrada la semana pasada en Atlanta, donde fue la única nación ausente.