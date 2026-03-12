Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Trump: "Irán es bienvenido al Mundial, pero..."

Donald Trump, presidente de Estados Unidos | AP
Álex Martínez 10:15 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presidente de Estados Unidos advirtió que la presencia de la selección iraní en el torneo podría no ser apropiada por razones de seguridad

La participación de Irán en el Copa del Mundo 2026 está rodeada de incertidumbre, tras las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, y la escalada del conflicto en Oriente Medio. Trump afirmó el jueves que, aunque la selección iraní es bienvenida, su presencia en el torneo podría no ser apropiada por razones de seguridad.

En una publicación en la red social Truth Social, el presidente estadounidense expresó sus reservas. "La Selección Nacional de Futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", escribió Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos | AP

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión, después de que el ministro de Deportes de Irán afirmara el miércoles que la participación de los atletas del país se ha vuelto inviable. La justificación se debe a los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos, junto con Israel, contra Teherán, que han desencadenado un conflicto regional que no muestra signos de amainar.

Cabe recordar que el Mundial de 2026, con 48 equipos, será organizado por EE. UU., Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio. Irán tiene partidos programados en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.

Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Gianni Infantino y Donald Trump en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

Una eventual retirada oficial por parte de Irán, que aún no se ha concretado, sería un acontecimiento inédito en la era moderna de los Mundiales. Tal escenario obligaría a la FIFA, el organismo que rige el futbol mundial, a encontrar urgentemente una selección sustituta.

La ausencia de Irán ya se hizo notar en la cumbre de planificación para los participantes en el Mundial, celebrada la semana pasada en Atlanta, donde fue la única nación ausente.

Donald Trump junto a Lionel Messi | AP
Últimos videos
Lo Último
12:20 Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
12:12 Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
12:10 Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
12:04 ¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
11:54 Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
11:54 Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"
11:50 Representante de Haaland rompe el silencio sobre un supuesto interés del Barcelona
11:46 Festival Mundo Japan 2026: comida, cosplay y cultura asiática gratis en CDMX
11:26 WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental
11:21 VIDEO: Kim Jong-un aparece con su hija de 13 años durante prueba de misiles ¿Se prepara para la guerra?
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Contra
12/03/2026
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Futbol
12/03/2026
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"