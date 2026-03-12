Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más

Si planeas moverte por la Ciudad de México el lunes 16 de marzo de 2026, es importante que tomes previsiones. La Red de Movilidad Integrada tendrá cambios en sus horarios debido al puente por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes históricos más importantes del país.

Aunque el natalicio de Juárez se celebra el 21 de marzo, la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso oficial se recorra al tercer lunes de marzo, lo que genera un fin de semana largo en todo el país. Por este motivo, varias dependencias, escuelas y oficinas suspenden actividades y algunos servicios públicos operan con horarios especiales.

Metro, Metrobús y otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada modificarán su horario de servicio durante el día festivo./ Pixabay

Debido a este día festivo, los sistemas de transporte público de la capital no operarán con el horario habitual de un día laboral, sino con ajustes similares a los que se aplican en domingos o días feriados. Esto puede afectar a quienes necesitan trasladarse temprano por trabajo, citas médicas u otras actividades.

Las autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios revisar los horarios antes de salir de casa para evitar contratiempos. Aunque el tránsito suele ser menor durante los puentes, los cambios en la frecuencia de transporte pueden modificar los tiempos de traslado.

¿Cuál será el horario del Metro y Metrobús el 16 de marzo?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro operará con horario de día festivo, por lo que brindará servicio de 07:00 a 24:00 horas. Además, como ocurre en domingos y días feriados, se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite ingresar con bicicleta durante toda la jornada siempre que se utilicen los extremos de los vagones y no se obstruya el paso.

Por su parte, el Metrobús también tendrá un horario especial y funcionará de 05:00 a 24:00 horas. En días festivos la frecuencia de paso puede ser ligeramente menor que en jornadas laborales, por lo que se recomienda considerar más tiempo de traslado.

El Metro de la Ciudad de México funcionará de 07:00 a 24:00 horas el lunes 16 de marzo./ Ciudad de México

¿Qué horarios tendrán otros transportes de la CDMX?

Otros sistemas que forman parte de la Red de Movilidad Integrada también tendrán ajustes para el lunes 16 de marzo. El Tren Ligero operará de 07:00 a 23:30 horas, mientras que el Trolebús brindará servicio en distintos horarios según la línea, con operaciones que en general van de 06:00 a 23:30 horas, aunque algunas rutas como el Trolebús Elevado funcionarán de 05:00 a 24:00 horas.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) prestará servicio aproximadamente de 05:00 a 24:00 horas, mientras que el Cablebús, en sus líneas que operan en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, funcionará de 07:00 a 23:00 horas.

Además, sistemas de movilidad como Ecobici operarán de 05:00 a 00:30 horas, mientras que los biciestacionamientos estarán disponibles de 07:00 a 00:00 horas. En contraste, los parquímetros no estarán en funcionamiento durante ese día festivo.

Con estos ajustes, las autoridades buscan adaptar el servicio de transporte a la demanda típica de un día feriado. Aun así, se recomienda a los usuarios planear sus traslados con anticipación para evitar retrasos durante el puente por el natalicio de Benito Juárez.