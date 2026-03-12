Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Titans firman a Mitchell Trubisky por dos temporadas

Mitch Trubisky es nuevo jugador de los Titans | AP
Mitch Trubisky es nuevo jugador de los Titans | AP
Esteban Gutiérrez 13:22 - 12 marzo 2026
Los Tennessee Titans han reforzado su plantilla con la incorporación del veterano mariscal de campo Mitchell Trubisky, quien se unió como agente libre tras su paso por los Bills.

Trubisky se une a la sala de mariscales de campo del equipo, que ya cuenta con Will Levis y el titular Cam Ward, que entrará a su segunda temporada en la liga.

Seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL de 2017 por los Chicago Bears con la segunda selección global, Trubisky, de 31 años, cuenta con una amplia experiencia en la liga.

A lo largo de su carrera en la NFL, Trubisky acumula un récord de 31 victorias y 26 derrotas como titular, la mayoría de ellas durante sus primeros cuatro años en Chicago. Además de los Bears, ha formado parte de los Bills y los Steelers, equipo con el que disputó 12 partidos y fue titular en cinco durante las temporadas 2022-23.

En su paso por los Bills en 2024 y 2025, Trubisky jugó en 13 encuentros como suplente de Josh Allen, sin llegar a ser titular. En la temporada 2025 con Buffalo, completó 19 de 26 pases para 179 yardas, con dos touchdowns y sin intercepciones.

Mitch Trubisky en un partido de los Bills | AP
Mitch Trubisky en un partido de los Bills | AP

En nueve temporadas en la NFL, Trubisky ha lanzado para un total de 13,028 yardas y 78 touchdowns, con 48 intercepciones y un índice de pasador de 86.9.

Este movimiento reúne a Trubisky con el coordinador ofensivo de los Titans, Brian Daboll, quienes ya trabajaron juntos durante su etapa en Buffalo.

