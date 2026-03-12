Bologna y Roma empatan en la Europa League y dejan todo para la vuelta

El duelo italiano en la UEFA Europa League no decepcionó. Bologna y Roma empataron 1-1 en el Estadio Renato Dall'Ara en la ida de los Octavos de Final, resultado que mantiene completamente abierta la eliminatoria rumbo al partido de vuelta.

El conjunto local tomó ventaja en la segunda mitad, pero la escuadra capitalina reaccionó y logró rescatar el empate en un encuentro intenso que se definió con goles en el complemento.

Bernardeschi adelanta al Bologna

Tras una primera parte cerrada y con pocas oportunidades claras, el partido se rompió al inicio del segundo tiempo.

Fue al minuto 50 cuando Federico Bernardeschi apareció para adelantar al Bologna, desatando la euforia en el Renato Dall'Ara y poniendo a soñar a los locales con una ventaja significativa en la serie europea.

El equipo rossoblù aprovechó su momento y presionó en busca de ampliar la ventaja, obligando a la Roma a reaccionar.

Bologna celebrando el gol de Federico Bernardeschi l AP

Pellegrini rescata a la Roma

La respuesta del conjunto romano llegó poco después.

Al minuto 71, Lorenzo Pellegrini firmó el 1-1 con un gol que devolvió la calma a la Roma y cambió por completo el panorama de la eliminatoria.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el triunfo, pero el marcador ya no se movió.

Lorenzo Pellegrini en el Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP

Todo se decidirá en la vuelta

Con el empate 1-1, la serie de los Octavos de Final de la Europa League queda abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, donde la Roma intentará aprovechar su localía para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Bologna buscará dar el golpe como visitante.