Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Bologna y Roma empatan en la Europa League y dejan todo para la vuelta

Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:28 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un duelo intenso entre italianos que quedó empatado; se definirá para la vuelta.

El duelo italiano en la UEFA Europa League no decepcionó. Bologna y Roma empataron 1-1 en el Estadio Renato Dall'Ara en la ida de los Octavos de Final, resultado que mantiene completamente abierta la eliminatoria rumbo al partido de vuelta.

El conjunto local tomó ventaja en la segunda mitad, pero la escuadra capitalina reaccionó y logró rescatar el empate en un encuentro intenso que se definió con goles en el complemento.

Bernardeschi adelanta al Bologna

Tras una primera parte cerrada y con pocas oportunidades claras, el partido se rompió al inicio del segundo tiempo.

Fue al minuto 50 cuando Federico Bernardeschi apareció para adelantar al Bologna, desatando la euforia en el Renato Dall'Ara y poniendo a soñar a los locales con una ventaja significativa en la serie europea.

El equipo rossoblù aprovechó su momento y presionó en busca de ampliar la ventaja, obligando a la Roma a reaccionar.

Bologna celebrando el gol de Federico Bernardeschi l AP

Pellegrini rescata a la Roma

La respuesta del conjunto romano llegó poco después.

Al minuto 71, Lorenzo Pellegrini firmó el 1-1 con un gol que devolvió la calma a la Roma y cambió por completo el panorama de la eliminatoria.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el triunfo, pero el marcador ya no se movió.

Lorenzo Pellegrini en el Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP

Todo se decidirá en la vuelta

Con el empate 1-1, la serie de los Octavos de Final de la Europa League queda abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, donde la Roma intentará aprovechar su localía para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Bologna buscará dar el golpe como visitante.

Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP
Últimos videos
Lo Último
15:34 Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
15:22 Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
15:18 Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
15:16 Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
15:05 Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
14:54 Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins
14:44 ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Esta es la razón
14:39 Santos revela su estrategia para frenar a Chivas: "Hay que frenarlos con faltas"
14:37 Apariencia de la Hormiga González en EA Sports FC 26 desata polémica en redes
14:36 ¿Eres universitario en CDMX? Así puedes obtener la Beca de Transporte 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Futbol
12/03/2026
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Futbol Nacional
12/03/2026
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Contra
12/03/2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Lucha
12/03/2026
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Otros Deportes
12/03/2026
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Malik Willis en su presentación con Dolphins | AP
NFL
12/03/2026
Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins