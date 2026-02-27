Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Así se jugarán los Octavos de Final de Europa League: Fidalgo y Betis ya conocen a su rival

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis
Jorge Armando Hernández 07:43 - 27 febrero 2026
Este viernes se realizó el sorteo para definir los cruces definitivos de la siguiente ronda del torneo

La ruta hacia la Final Estambul 2026 sigue su curso y las llaves de los Octavos de Final de la UEFA Europa League ya están definidas; los juegos de Ida se jugarán el 5 de marzo, mientras que los de Vuelta se jugarán el 12 de marzo.

Fidalgo y Betis ya conocen su camino

El mediocampista mexicano, Álvaro Fidalgo, y Real Betis lograron meterse como uno de los mejores 16 clubes de la competencia y ahora enfrentarán al Panathinaikos de Grecia.

El conjunto griego clasificó a la siguiente ronda de eliminación tras derrotar en Playoffs a Viktoria Plzeň luego de una sufrida tanda de penales. Por su lado, los béticos clasificaron de manera directa tras haber finalizado en el top 8 general durante la Fase de Liga.

Álvaro Fidalgo con Antony en su llegada a Real Betis | X: @RealBetis
Álvaro Fidalgo buscará seguir avanzando en la conquista por la Europa League| X: @RealBetis

La Ida de los Octavos de Final se jugará en Grecia directamente en el Estadio Apostolos Nikolaidis y la vuelta se jugará en La Cartuja el día 12 de marzo. El exjugador americanista Álvaro Fidalgo buscará seguir avanzando en la conquista del 'Torneo de Plata'.

En cuanto a la llave del conjunto español, en dado caso de avanzar a Cuartos de Final, estaría esperando al ganador del encuentro entre Ferencvaros vs SC Braga.

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP

Celta de Vigo es el segundo equipo español que compite por el trofeo europeo. Los 'OlÍvicos' derrotaron al equipo griego PAOK en Play Off por marcador global de 3-1. Ahora los 'Celestes´ enfrentarán al Olympic de Lyon con Endrick y compañía. El brasileño regresó al conjunto francés después de una lesión.

Así se jugarán los Octavos de Final de Europa League

  • Ferencvaros vs Braga: Ida 12 de marzo - Vuelta 19 de marzo

  • Panathinaikos vs Real Betis: Ida 12 de marzo - Vuelta 19 de marzo

  • Genk vs Freiburg: Ida 12 de marzo - Vuelta 19 de marzo

  • Sttutgart vs Porto: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo

  • Nottingham Forest vs Midtjylland: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo

  • Bologna vs Porto: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo

  • Lille vs Aston Villa: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo

