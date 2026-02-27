Verificación de edad requerida
Así se jugarán los Octavos de Final de Europa League: Fidalgo y Betis ya conocen a su rival
La ruta hacia la Final Estambul 2026 sigue su curso y las llaves de los Octavos de Final de la UEFA Europa League ya están definidas; los juegos de Ida se jugarán el 5 de marzo, mientras que los de Vuelta se jugarán el 12 de marzo.
Fidalgo y Betis ya conocen su camino
El mediocampista mexicano, Álvaro Fidalgo, y Real Betis lograron meterse como uno de los mejores 16 clubes de la competencia y ahora enfrentarán al Panathinaikos de Grecia.
El conjunto griego clasificó a la siguiente ronda de eliminación tras derrotar en Playoffs a Viktoria Plzeň luego de una sufrida tanda de penales. Por su lado, los béticos clasificaron de manera directa tras haber finalizado en el top 8 general durante la Fase de Liga.
La Ida de los Octavos de Final se jugará en Grecia directamente en el Estadio Apostolos Nikolaidis y la vuelta se jugará en La Cartuja el día 12 de marzo. El exjugador americanista Álvaro Fidalgo buscará seguir avanzando en la conquista del 'Torneo de Plata'.
En cuanto a la llave del conjunto español, en dado caso de avanzar a Cuartos de Final, estaría esperando al ganador del encuentro entre Ferencvaros vs SC Braga.
Celta de Vigo es el segundo equipo español que compite por el trofeo europeo. Los 'OlÍvicos' derrotaron al equipo griego PAOK en Play Off por marcador global de 3-1. Ahora los 'Celestes´ enfrentarán al Olympic de Lyon con Endrick y compañía. El brasileño regresó al conjunto francés después de una lesión.
Así se jugarán los Octavos de Final de Europa League
Ferencvaros vs Braga: Ida 12 de marzo - Vuelta 19 de marzo
Panathinaikos vs Real Betis: Ida 12 de marzo - Vuelta 19 de marzo
Genk vs Freiburg: Ida 12 de marzo - Vuelta 19 de marzo
Sttutgart vs Porto: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo
Nottingham Forest vs Midtjylland: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo
Bologna vs Porto: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo
Lille vs Aston Villa: Ida 12 de marzo- Vuelta 19 de marzo
