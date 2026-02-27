Así se jugarán los Octavos de Final de Europa League: Fidalgo y Betis ya conocen a su rival

La ruta hacia la Final Estambul 2026 sigue su curso y las llaves de los Octavos de Final de la UEFA Europa League ya están definidas; los juegos de Ida se jugarán el 5 de marzo, mientras que los de Vuelta se jugarán el 12 de marzo.

Fidalgo y Betis ya conocen su camino

El mediocampista mexicano, Álvaro Fidalgo, y Real Betis lograron meterse como uno de los mejores 16 clubes de la competencia y ahora enfrentarán al Panathinaikos de Grecia.

El conjunto griego clasificó a la siguiente ronda de eliminación tras derrotar en Playoffs a Viktoria Plzeň luego de una sufrida tanda de penales. Por su lado, los béticos clasificaron de manera directa tras haber finalizado en el top 8 general durante la Fase de Liga.

Álvaro Fidalgo buscará seguir avanzando en la conquista por la Europa League| X: @RealBetis

La Ida de los Octavos de Final se jugará en Grecia directamente en el Estadio Apostolos Nikolaidis y la vuelta se jugará en La Cartuja el día 12 de marzo. El exjugador americanista Álvaro Fidalgo buscará seguir avanzando en la conquista del 'Torneo de Plata'.

En cuanto a la llave del conjunto español, en dado caso de avanzar a Cuartos de Final, estaría esperando al ganador del encuentro entre Ferencvaros vs SC Braga.

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP

Celta de Vigo es el segundo equipo español que compite por el trofeo europeo. Los 'OlÍvicos' derrotaron al equipo griego PAOK en Play Off por marcador global de 3-1. Ahora los 'Celestes´ enfrentarán al Olympic de Lyon con Endrick y compañía. El brasileño regresó al conjunto francés después de una lesión.

