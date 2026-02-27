Vive Latino 2026: Tenemos los HORARIOS OFICIALES para que organices tus días de llenos rock

La cuenta regresiva terminó. A solo unos días de que arranque el Vive Latino 2026, los organizadores por fin soltaron los horarios oficiales, y ahora sí: ya puedes empezar a armar tu estrategia para no perderte a tus artistas favoritos.

El festival se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, con actividades que iniciarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada en ambas jornadas.

Este año el cartel mezcla leyendas, nostalgia y nuevas propuestas. En el menú aparecen nombres como Lenny Kravitz, Juanes, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Fobia, The Mars Volta, Los Fabulosos Cadillacs y The Smashing Pumpkins, entre muchos otros.

El Vive Latino se realizará el próximo 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros / FB: @festivalvivelatino

Sábado 14 de marzo: Kravitz y Maldita Vecindad cierran la noche

El primer día tendrá como actos estelares a Lenny Kravitz (21:40 hrs – Amazon Music) y Maldita Vecindad (00:05 hrs – Amazon Music).

Además, la jornada incluye CasaComedy y funciones de lucha libre para quienes quieran variar entre riffs y llaves.

Serán 5 escenarios para disfrutar de todas las bandas posibles / FB: @festivalvivelatino

Domingo 15 de marzo: Cadillacs, The Mars Volta y Smashing Pumpkins

El domingo tampoco da tregua. El cierre fuerte corre a cargo de:

Los Fabulosos Cadillacs – 21:40 (Amazon Music)

Steve Aoki – 00:05 (Amazon Music)

The Smashing Pumpkins – 23:05 (Amazon)

The Mars Volta – 20:35 (Telcel)

Como ya es tradición, el Vive Latino no solo será rock: habrá espacio para ska, alternativo, regional, electrónica, comedia y lucha libre.

Datos clave del Vive Latino 2026

Fechas: 14 y 15 de marzo

Sede: Estadio GNP Seguros

Inicio: 13:40 hrs

Fin: 02:00 hrs

Ahora la gran pregunta es: ¿a qué escenario vas a correr primero?

Horarios sábado 14 de marzo

Amazon Music

Orqueska (14:15)

Enanitos Verdes (15:45)

Love of Lesbian (17:25)

Enjambre (19:30)

Lenny Kravitz (21:40)

Maldita Vecindad (00:05)

Amazon

Margaritas Podridas (13:40)

Mc Davo (14:55)

Carlos Sadness (16:35)

Juanes (18:25)

John Fogerty (21:05)

El Gran Combo de Puerto Rico (23:05)

Moenia (01:00)

Telcel

Erin Memento (14:20)

Marco Mares (14:55)

Nacho Vegas (16:35)

White Lies (18:25)

Cypress Hill (20:35)

Trueno (23:05)

Carpa Little Caesars

Planta Industrial (14:20)

Alcalá Norte (15:45)

Cuco (17:20)

Airbag (19:30)

Ke Personajes (21:55)

Los Amigos Invisibles (01:05)

Carpa Intolerante

Los Pream (15:40)

Los Viejos (16:35)

Madreperla (18:25)

Chetes (21:35)

Los Látigos (23:00)

Ladrones (01:05)

CasaComedy

Oscar Estilla (14:20)

Alexa Zuart (15:53)

Pur de Patos (17:45)

Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías (19:55)

Lucha Libre

Century y Tiger Boy vs Nitro y Kabula (14:50)

Kemalito y Perico Zacarías vs Atomo y Tengú (16:05)

Templario vs Soberano Jr (17:15)

Chico Calavera y Bonito vs Conquistador y Bravo (19:25)

Checa los horarios completos para que organices tus días / FB: @festivalvivelatino

Horarios domingo 15 de marzo

Amazon Music

Triciclo Circus Band (14:15)

Dread Mar I (15:45)

Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 2 (17:25)

Fobia (19:30)

Los Fabulosos Cadillacs (21:40)

Steve Aoki (00:05)

Amazon

Kevis & Maykvy (13:40)

Percance (14:55)

Santa Sabina (16:35)

Esteman & Daniela Spalla (18:25)

Illya Kuryaki and the Valderramas (20:35)

The Mars Volta (20:35)

The Smashing Pumpkins (23:05)

Banda Machos (01:00)

Telcel

Malcriada (14:20)

Hermanos Gutiérrez (14:55)

Rusowsky (16:35)

Allison (18:25)

The Mars Volta (20:35)

Rich Mafia (Alemán + GeraMx) (23:05)

Carpa Little Caesars

Reyna Tropical (14:20)

Rigoberta Bandini (15:45)

Conociendo Rusia (17:25)

Liran’Roll (19:30)

Tom Morello (21:50)

Avatar (00:05)

Carpa Intolerante

Filtro (13:45)

Beta (15:00)

Dubioza Kolektiv (16:35)

Monobloco (18:30)

Hello Seahorse! (20:35)

Meridian Brothers (23:05)

CasaComedy

Ídolos del Open (14:20)

Sirenas de Barrio (15:35)

Isabel Fernández (17:45)

Daniel Sosa (19:55)

Lucha Libre