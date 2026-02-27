Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Qué leyendas de México y de Brasil jugarán en el Azteca?

Leyendas del futbol mundial | MEXSPORT
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 09:36 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El coloso de Sant Ursula será testigo de la reunión de grandes exponentes del balompié mundial

El Mundial 2026 comenzará a sentirse antes de tiempo en la Ciudad de México. El próximo 19 de abril, el césped del Estadio Banorte será escenario del partido de leyendas México vs Brasil, un choque que reunirá a 36 exseleccionados y que promete nostalgia, espectáculo y futbol de alto nivel.

Juego de leyendas en el BBVA | MEXSPORT

Brasil traerá la magia

La Verdeamarela llegará comandada por dos íconos de época: Kaká y Ronaldinho, referentes de una generación que marcó al futbol mundial. Junto a ellos estarán nombres como Marcelo, Adriano y Edmílson, conformando una Seleção cargada de talento, carisma y memoria mundialista.

Selección de Brasil en la Copa del Mundo Alemania 2006 | MEXSPORT

México y una generación de epoca

Del lado mexicano, la convocatoria también impone respeto. Figuras mundialistas como Rafa Márquez y Jared Borgetti encabezarán a un grupo que incluye a Andrés Guardado, Miguel Layún y Pável Pardo. Un equipo que conecta generaciones y revive goles, hazañas y noches que unieron al país frente al televisor.

Juego de leyendas mundiales vs leyendas de México | MEXSPORT

Los directores técnicos serán anunciados en las próximas semanas, pero el partido ya se perfila como una celebración imperdible rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Boleto: Precios, cuándo y dónde comprar

NSN, empresa promotora del evento, lanzó una estrategia de precios accesibles desde 600 pesos para que la afición pueda vivir la experiencia en el Coloso de Santa Úrsula, que contará con nuevas zonas y áreas hospitality.

La venta general inició este martes a las 8:00 horas y los boletos pueden adquirirse de forma ágil, segura y 100% digital a través de la plataforma Fanki, tanto en su sitio web fanki.com.mx como en su aplicación oficial para iOS y Android.

Últimos videos
Lo Último
09:37 SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026
09:36 ¿Qué leyendas de México y de Brasil jugarán en el Azteca?
09:16 Jesús 'Canelo' Angulo reconoce el gran paso de Chivas: ‘Están jugando muy bien’
09:12 Vive Latino 2026: Tenemos los HORARIOS OFICIALES para que organices tus días de llenos rock
09:02 Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
08:17 Mateo Chávez y AZ ya conocen a su rival para los Octavos de Final de la Conference League
08:07 Alexis Vega considera a José Saturnino Cardozo un amuleto: "Casi siempre que me escribe anoto gol"
07:47 Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
07:43 Así se jugarán los Octavos de Final de Europa League: Fidalgo y Betis ya conocen a su rival
07:00 Portada RÉCORD 27 febrero 2026
Tendencia
1
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
2
Futbol Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026 y expresa su confianza a Sheinbaum
3
Futbol ¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico
4
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
5
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
6
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Te recomendamos
SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026
Contra
27/02/2026
SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026
¿Qué leyendas de México y de Brasil jugarán en el Azteca?
Futbol Nacional
27/02/2026
¿Qué leyendas de México y de Brasil jugarán en el Azteca?
Jesús 'Canelo' Angulo reconoce el gran paso de Chivas: ‘Están jugando muy bien’
Futbol
27/02/2026
Jesús 'Canelo' Angulo reconoce el gran paso de Chivas: ‘Están jugando muy bien’
Vive Latino 2026: Tenemos los HORARIOS OFICIALES para que organices tus días de llenos rock
Contra
27/02/2026
Vive Latino 2026: Tenemos los HORARIOS OFICIALES para que organices tus días de llenos rock
Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
Futbol
27/02/2026
Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
Mateo Chávez y AZ ya conocen a su rival para los Octavos de Final de la Conference League
Futbol
27/02/2026
Mateo Chávez y AZ ya conocen a su rival para los Octavos de Final de la Conference League