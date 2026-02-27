¿Qué leyendas de México y de Brasil jugarán en el Azteca?

El Mundial 2026 comenzará a sentirse antes de tiempo en la Ciudad de México. El próximo 19 de abril, el césped del Estadio Banorte será escenario del partido de leyendas México vs Brasil, un choque que reunirá a 36 exseleccionados y que promete nostalgia, espectáculo y futbol de alto nivel.

Juego de leyendas en el BBVA | MEXSPORT

Brasil traerá la magia

La Verdeamarela llegará comandada por dos íconos de época: Kaká y Ronaldinho, referentes de una generación que marcó al futbol mundial. Junto a ellos estarán nombres como Marcelo, Adriano y Edmílson, conformando una Seleção cargada de talento, carisma y memoria mundialista.

Selección de Brasil en la Copa del Mundo Alemania 2006 | MEXSPORT

México y una generación de epoca

Del lado mexicano, la convocatoria también impone respeto. Figuras mundialistas como Rafa Márquez y Jared Borgetti encabezarán a un grupo que incluye a Andrés Guardado, Miguel Layún y Pável Pardo. Un equipo que conecta generaciones y revive goles, hazañas y noches que unieron al país frente al televisor.

Juego de leyendas mundiales vs leyendas de México | MEXSPORT

Los directores técnicos serán anunciados en las próximas semanas, pero el partido ya se perfila como una celebración imperdible rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Boleto: Precios, cuándo y dónde comprar

NSN, empresa promotora del evento, lanzó una estrategia de precios accesibles desde 600 pesos para que la afición pueda vivir la experiencia en el Coloso de Santa Úrsula, que contará con nuevas zonas y áreas hospitality.

La venta general inició este martes a las 8:00 horas y los boletos pueden adquirirse de forma ágil, segura y 100% digital a través de la plataforma Fanki, tanto en su sitio web fanki.com.mx como en su aplicación oficial para iOS y Android.