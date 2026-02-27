Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Qué leyendas de México y de Brasil jugarán en el Azteca?
El Mundial 2026 comenzará a sentirse antes de tiempo en la Ciudad de México. El próximo 19 de abril, el césped del Estadio Banorte será escenario del partido de leyendas México vs Brasil, un choque que reunirá a 36 exseleccionados y que promete nostalgia, espectáculo y futbol de alto nivel.
Brasil traerá la magia
La Verdeamarela llegará comandada por dos íconos de época: Kaká y Ronaldinho, referentes de una generación que marcó al futbol mundial. Junto a ellos estarán nombres como Marcelo, Adriano y Edmílson, conformando una Seleção cargada de talento, carisma y memoria mundialista.
México y una generación de epoca
Del lado mexicano, la convocatoria también impone respeto. Figuras mundialistas como Rafa Márquez y Jared Borgetti encabezarán a un grupo que incluye a Andrés Guardado, Miguel Layún y Pável Pardo. Un equipo que conecta generaciones y revive goles, hazañas y noches que unieron al país frente al televisor.
Los directores técnicos serán anunciados en las próximas semanas, pero el partido ya se perfila como una celebración imperdible rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Boleto: Precios, cuándo y dónde comprar
NSN, empresa promotora del evento, lanzó una estrategia de precios accesibles desde 600 pesos para que la afición pueda vivir la experiencia en el Coloso de Santa Úrsula, que contará con nuevas zonas y áreas hospitality.
La venta general inició este martes a las 8:00 horas y los boletos pueden adquirirse de forma ágil, segura y 100% digital a través de la plataforma Fanki, tanto en su sitio web fanki.com.mx como en su aplicación oficial para iOS y Android.
"Endrick"— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 9, 2024
Porque convirtió este gol sobre la hora para que Brasil le rompa bien el orto a México por 3-2 en un amistoso por fecha FIFA. Habían empatado sobre la hora pero entregaron el ojete en el último minuto, son adictos a la pija, alta putita el Tri. pic.twitter.com/oSl2ovjgoL