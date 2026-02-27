VIDEO: Familia de Carmen Salinas analiza demanda tras acusaciones en podcast de Saskia Niño de Rivera

La familia de Carmen Salinas está bastante molesta y contempla interponer una demanda, luego de que en el podcast de Saskia Niño de Rivera, llamado Penitencia, un recluso vinculó a la fallecida actriz con sustracción de menores de edad y rituales satánicos.

La polémica surgió por un capítulo reciente del podcast Penitencia/YouTube

La familia responde a las acusaciones

María Eugenia Plascencia Salinas, hija de Carmelita, señaló que se siente desconcertada por las graves acusaciones en contra de su madre, a quien calificó como una buena persona, solidaria y con creencias católicas firmes.

Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios, busca fama. Mi mamá era más católica, era más de ayudar”.", dijo la hija de Carmen Salinas en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La actriz Carmen Salinas falleció en diciembre de 2021/IG: @carmensalinas_56

Desde la familia de la icónica actriz mexicana, fallecida en 2021 por una hemorragia cerebral, calificaron la polémica como “una bajeza” y “cobardía”, asegurando que “quieren provocar una situación que no debería” y señalando a Saskia Niño de Rivera por darle foco a un delincuente bajo el argumento de una labor periodística.

No se vale que le siga un juego a algo que es imposible”, añadió la hija de Carmelita, quien ya contempla proceder legalmente después de la difamación que, asegura, se cometió contra la fallecida actriz. “Sí tengo que ver qué voy a hacer, porque no se vale que estén difamando el nombre de mi mamá”.

¿Qué se dijo en el podcast Penitencia?

En el reciente capítulo del podcast Penitencia, Saskia Niño de Rivera entrevistó a “Beto”, un recluso que aseguró haber cometido delitos como robo de menores de edad para que políticos y artistas —entre ellos, según él, Carmelita Salinas— realizaran ritos satánicos.

Saskia Niño de Rivera ha dado mucho de que hablar con su podcast enfocado en entrevistas con reclusos/IG: @saskianino

“A todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo el recluso en el podcast.