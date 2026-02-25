Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Revelan en podcast Penitencia presuntos rituales con menores y mencionan a Carmen Salinas

Usuarios rescataron el video original y lo viralizaron nuevamente en distintas redes sociales./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:07 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En el programa conducido por Saskia Niño de Rivera, un recluso lanzó acusaciones que generaron polémica en redes

El nombre de Carmen Salinas volvió a ocupar espacio en la conversación digital luego de que fragmentos de un episodio del podcast Penitencia comenzaran a circular en redes sociales. En el programa, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, un interno identificado como Beto compartió su historia de vida y realizó declaraciones que generaron fuerte polémica.

Fragmentos del episodio fueron compartidos en plataformas digitales y desataron una ola de reacciones./ RS

Durante la entrevista, el hombre narró que vivió abandono y violencia desde la infancia, situación que —según su relato— lo llevó a involucrarse con estructuras delictivas a temprana edad. Aseguró que, siendo niño, era utilizado para cometer ilícitos porque no despertaba sospechas, lo que le permitió ingresar a hospitales y otros espacios sin levantar alertas.

Durante la entrevista, el hombre narró que vivió abandono y violencia desde la infancia, situación que —según su relato— lo llevó a involucrarse con estructuras delictivas a temprana edad. Aseguró que, siendo niño, era utilizado para cometer ilícitos porque no despertaba sospechas, lo que le permitió ingresar a hospitales y otros espacios sin levantar alertas.

El testimonio incluyó una acusación directa contra la artista. “A todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven”, sostuvo el interno antes de emitir el señalamiento más delicado.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo Beto.
@beto2021mexico

actriz carmelita salinas sacrificaba bebes😥😥😥😓

♬ sonido original - beto

Las declaraciones corresponden únicamente al relato del entrevistado. Hasta ahora, no se ha informado de investigaciones oficiales ni de resoluciones judiciales que respalden los señalamientos difundidos en el programa.

El contenido se viralizó rápidamente y provocó opiniones divididas. Algunos usuarios manifestaron escepticismo ante el testimonio, recordando que la actriz falleció en 2021 y no puede responder a las acusaciones. Otros consideraron necesario debatir el trasfondo de violencia y abandono que el entrevistado describió en su historia personal.

Posteriormente, el episodio fue editado y el fragmento en el que se menciona a Carmen Salinas dejó de estar disponible en la versión pública del podcast. No obstante, usuarios rescataron el extracto original y lo difundieron nuevamente en plataformas digitales.

El episodio fue editado posteriormente para retirar la parte en la que se menciona a la actriz./ RS
Últimos videos
Lo Último
18:19 Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
18:14 ¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
18:07 Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
18:03 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
18:00 'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
17:47 Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026
17:47 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
17:31 Marlon ‘Chito’ Vera rinde homenaje a Chucho Benítez en su regreso a México
17:16 Selección Mexicana Femenil ve el duelo ante Brasil como un examen de nivel: "Sirve para medirnos"
17:13 Emotivo: David Martínez manda mensaje de aliento al pueblo mexicano previo al UFC México 2026
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Contra
25/02/2026
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Contra
25/02/2026
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Futbol
25/02/2026
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Armando González en celebración con Chivas I IMAGO7
Futbol Nacional
25/02/2026
'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
Richard Ledezma fue de los más destacados | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026