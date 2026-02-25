VIDEO: Revelan en podcast Penitencia presuntos rituales con menores y mencionan a Carmen Salinas

El nombre de Carmen Salinas volvió a ocupar espacio en la conversación digital luego de que fragmentos de un episodio del podcast Penitencia comenzaran a circular en redes sociales. En el programa, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, un interno identificado como Beto compartió su historia de vida y realizó declaraciones que generaron fuerte polémica.

Fragmentos del episodio fueron compartidos en plataformas digitales y desataron una ola de reacciones./ RS

Durante la entrevista, el hombre narró que vivió abandono y violencia desde la infancia, situación que —según su relato— lo llevó a involucrarse con estructuras delictivas a temprana edad. Aseguró que, siendo niño, era utilizado para cometer ilícitos porque no despertaba sospechas, lo que le permitió ingresar a hospitales y otros espacios sin levantar alertas.

El testimonio incluyó una acusación directa contra la artista. “A todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven”, sostuvo el interno antes de emitir el señalamiento más delicado.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo Beto.

Las declaraciones corresponden únicamente al relato del entrevistado. Hasta ahora, no se ha informado de investigaciones oficiales ni de resoluciones judiciales que respalden los señalamientos difundidos en el programa.

El contenido se viralizó rápidamente y provocó opiniones divididas. Algunos usuarios manifestaron escepticismo ante el testimonio, recordando que la actriz falleció en 2021 y no puede responder a las acusaciones. Otros consideraron necesario debatir el trasfondo de violencia y abandono que el entrevistado describió en su historia personal.

Posteriormente, el episodio fue editado y el fragmento en el que se menciona a Carmen Salinas dejó de estar disponible en la versión pública del podcast. No obstante, usuarios rescataron el extracto original y lo difundieron nuevamente en plataformas digitales.