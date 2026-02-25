Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Alerta en Madrid! Raúl Asencio salió noqueado en la victoria ante Benfica

Raúl Asencio tuvo que ser atendido tras un golpe en el partido ante Benfica | CAPTURA
Raúl Asencio tuvo que ser atendido tras un golpe en el partido ante Benfica | CAPTURA
Rafael Trujillo 16:58 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensor de Real Madrid tuvo que abandonar el campo tras un fuerte golpe con su compañero

No todo fue festejos en el triunfo de Real Madrid de esta tarde ante Benfica. Aunque el conjunto merengue logró llevarse un contundente triunfo de 2-1 ante los lusitanos, consiguiendo así su clasificación a los Octavos de Final de la UEFA Champions League, el equipo limitó sus festejos debido a una lesión de Raúl Asencio.

El equipo merengue sufrió a lo largo de la clasificatoria, sin embargo, un gol de Vinicius en la segunda parte puso al equipo a dos goles de distancia para poder avanzar a la siguiente ronda. Ahora espera el sorteo para saber si se medirán al Sporting de Lisboa o al Manchester City.

Real Madrid elimina al Benfica | AP

La lesión de Asencio

Previo al gol de Vinicius, el Real Madrid atravesó un momento complicado pues con el resultado igualado a un gol por bando, el Benfica estaba a sólo un tanto de mandar el partido a tiempos extra. Además, Álvaro Arbeloa se vio obligado a hacer cambio por la lesión de Raúl Asencio.

Al minuto 75 el defensor merengue cortó un intento de contragolpe de Benfica, sin embargo, al momento de cabecear, chocó con su compañero Eduardo Camavinga. Tras el incidente, dejo a ambos jugadores en el suelo por una fuerte caída.

Aunque el volante francés logró levantarse sin mayores complicaciones, el defensor español tuvo que recibir asistencia médica. Tras un par de minutos siendo revisado, Asencio tuvo que ser retirado del cambio en camilla y ser reemplazado por David Alaba.

Asencio dejó el terreno de juego en camilla por un fuerte golpe | AP

Bajas en la central

Cabe destacar que, en caso de no poder estar listo para poder jugar el fin de semana ante Getafe, el Real Madrid podría tener múltiples bajas en la lesión y quizá deba recurrir a jugadores como Aurélien Tchouaméni o Camavinga para complementar la defensa.

Raúl Asencio, central canterano del Real Madrid | AP

Los problemas se deben a que Eder Militao y Dean Huijsen fueron baja para el equipo por lesiones. El brasileño atraviesa un momento complicado pues ha estado fuera más de 100 días por su lesión, mientras que el español a penas se ausentó este partido por una sobrecarga en el gemelo derecho.

Últimos videos
Lo Último
18:19 Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
18:14 ¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
18:07 Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
18:03 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
18:00 'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
17:47 Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026
17:47 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
17:31 Marlon ‘Chito’ Vera rinde homenaje a Chucho Benítez en su regreso a México
17:16 Selección Mexicana Femenil ve el duelo ante Brasil como un examen de nivel: "Sirve para medirnos"
17:13 Emotivo: David Martínez manda mensaje de aliento al pueblo mexicano previo al UFC México 2026
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Contra
25/02/2026
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Contra
25/02/2026
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Futbol
25/02/2026
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Armando González en celebración con Chivas I IMAGO7
Futbol Nacional
25/02/2026
'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
Richard Ledezma fue de los más destacados | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026