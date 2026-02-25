¡Alerta en Madrid! Raúl Asencio salió noqueado en la victoria ante Benfica

No todo fue festejos en el triunfo de Real Madrid de esta tarde ante Benfica. Aunque el conjunto merengue logró llevarse un contundente triunfo de 2-1 ante los lusitanos, consiguiendo así su clasificación a los Octavos de Final de la UEFA Champions League, el equipo limitó sus festejos debido a una lesión de Raúl Asencio.

El equipo merengue sufrió a lo largo de la clasificatoria, sin embargo, un gol de Vinicius en la segunda parte puso al equipo a dos goles de distancia para poder avanzar a la siguiente ronda. Ahora espera el sorteo para saber si se medirán al Sporting de Lisboa o al Manchester City.

Real Madrid elimina al Benfica | AP

La lesión de Asencio

Previo al gol de Vinicius, el Real Madrid atravesó un momento complicado pues con el resultado igualado a un gol por bando, el Benfica estaba a sólo un tanto de mandar el partido a tiempos extra. Además, Álvaro Arbeloa se vio obligado a hacer cambio por la lesión de Raúl Asencio.

Al minuto 75 el defensor merengue cortó un intento de contragolpe de Benfica, sin embargo, al momento de cabecear, chocó con su compañero Eduardo Camavinga. Tras el incidente, dejo a ambos jugadores en el suelo por una fuerte caída.

Camavinga shouldn't have jumped, man 😢 Raul Asencio is injured is injured now 😢 pic.twitter.com/Vuv8mntuBf — B.L.I.S.S (@BlissBabyEnt) February 25, 2026

Aunque el volante francés logró levantarse sin mayores complicaciones, el defensor español tuvo que recibir asistencia médica. Tras un par de minutos siendo revisado, Asencio tuvo que ser retirado del cambio en camilla y ser reemplazado por David Alaba.

Asencio dejó el terreno de juego en camilla por un fuerte golpe | AP

Bajas en la central

Cabe destacar que, en caso de no poder estar listo para poder jugar el fin de semana ante Getafe, el Real Madrid podría tener múltiples bajas en la lesión y quizá deba recurrir a jugadores como Aurélien Tchouaméni o Camavinga para complementar la defensa.

Raúl Asencio, central canterano del Real Madrid | AP