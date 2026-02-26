Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’

El ex campeón mexicano y uno de los grandes pilares de la UFC en Latinoamérica y en el mundo, Brandon Moreno aseguró en la conferencia de prensa previo al UFC México 2026 que no está en su lista de deseos ser parte del evento programado en la Casa Blanca.

Brandon Moreno se presentará en la Arena CDMX | Imago7

RECHAZO TOTAL

El dos veces campeón de UFC confesó en la plática previa a su combate ante Lone’er Kavanagh que no tiene planeado estar en el nuevo evento dentro de los jardines de la casa presidencial de los Estados Unidos.

“¿Por qué quisiera pelear yo en la Casa Blanca?”, sentenció Brandon Moreno, confirmando la mala relación que existe entre los atletas latinos con el país norteamericano

Moreno también aseguró que ese evento no significa nada para él, mostrándose molesto ante la posibilidad de ser uno de los peladores parte de la celebración de UFC en Washington, reiteramos en más de una ocasión que no será parte de él mismo.

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc

“¿Para quien es emotivo (el evento). No estoy interesado y no dire más”, concluyó el originario de Tijuana.

CARIÑO A MÉXICO

Previo a su pelea estelar el próximo 28 de febrero, Brandon Moreno dejó en claro la responsabilidad que tiene al venir a México, prometiendo una pelea entretenida para todo el público dentro y fuera de la Arena CDMX.

“La pelea pasada terminó rara, quería pasar la pagina. Afortunadamente salí sano y quería pelear aquí, estoy feliz de volver y quiero que la gente se sienta orgullosa”, concluyó Moreno.