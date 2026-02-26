Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje

La vez que el Turco Mohamed remontó y se coronó en Liga MX | IMAGO7
Rafael Trujillo 19:34 - 25 febrero 2026
El entrenador de Toluca mostró su molestia por las constantes convocatorias de sus jugadores

Antonio 'Turco' Mohamed no se guardó nada al momento de hablar sobre los múltiples partidos amistosos de la Mexico. Para el entrenador de Toluca todas las convocatorias del Tri son costosas para su equipo por el cansancio de los jugadores.

En una reciente entrevista, el estratega argentino mostró su descontento con los juegos amistosos de México, especialmente aquellos que son fuera de las Fechas FIFA, como es el caso del encuentro ante Islandia de este miércoles. El DT considera que estas interrupciones son 'una locura'.

"Meten partido a cada rato. Es una locura, porque te lo llevan 40 días antes y te meten partido todos los días. Para eso directamente que el equipo no juguemos el torneo y listo, porque es una locura", expresó el Turco para el podcast Vamos Show.
Turco Mohamed l IMAGO7

El estratega también reconoció que este tipo de partidos se dan en gran parte por el tema económico, sin embargo, al pensar en el dinero el Turco considera que los directivos de la Federación Mexicana no ven por los equipos, sino que sólo están al pendiente de sus propios intereses.

"Son decisiones que ya tomaron y habrá que…  ¿Crees que priva el negocio por sobrecompetir? No, no, no, no. No, es una preparación que están haciendo. No piensan en los equipos. Está bien, cada uno piensa en su cu... Eso es así"
Turco Mohamed con Toluca | IMAGO7

Afecta a su equipo

Finalmente, el estratega argentino también habló sobre las afectaciones a su equipo. De acuerdo con el entrenador del conjunto escarlata, los pocos días de preparación así como la fatiga de sus futbolistas puede resultar en marcadores adversos y el que terminaría pagando sería él.

"El miércoles juegan con Islandia, de vuelta en Querétaro y nosotros jugamos el sábado con Chivas. Total, si perdés, era culpa del técnico. No pasa nada, pero bueno, ya está. Ya se fueron a Bolivia, se fueron allá, Gallardo y Marcel vinieron arruinados de la cintura. El Chico Eber también", finalizó.

El DT apunta a perder a sus futbolistas no sólo para los encuentros amistosos, sino que también para la recta final del torneo. Aquellos equipos que logren acceder a la fase Final perderán a los convocados a la Copa del Mundo pues, tendrán una larga concentración rumbo al torneo internacional.

Turco Mohamed pide disculpas en TUDN | IMAGO7
19:34 Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
