Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura

El Frente Frío número 38 ingresará a México el jueves 27 de febrero de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema frontal provocará un cambio significativo en las condiciones del clima, con lluvias, rachas de viento y un descenso en las temperaturas en distintas regiones del país.

Según la información meteorológica difundida, el frente frío se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interactuando con otros sistemas atmosféricos. Esta combinación generará inestabilidad, principalmente durante el fin de semana.

Además del descenso térmico, se prevén rachas fuertes de viento, así como lluvias y chubascos en diversas entidades. El fenómeno estará acompañado por una masa de aire frío, lo que reforzará el ambiente frío a muy frío en varias zonas.

¿Qué estados afectará el Frente Frío 38?

El sistema impactará principalmente a entidades del noroeste, norte y noreste del país, entre ellas Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, donde se espera un refrescamiento marcado de las temperaturas.

También se pronostican lluvias en regiones del centro y oriente, conforme el frente avance en su trayectoria. En algunas zonas podrían registrarse tolvaneras debido a las rachas intensas de viento.

¿Cuánto durará el descenso de temperatura?

De acuerdo con el pronóstico, los efectos del Frente Frío 38 se extenderán durante el fin de semana, manteniendo condiciones de viento y bajas temperaturas en las regiones afectadas.

Autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y tomar precauciones ante el descenso térmico, especialmente en zonas donde se prevén cambios bruscos de temperatura.

Con la llegada del Frente Frío 38 este 27 de febrero, el cierre del mes estará marcado por condiciones más frescas y lluvias en distintas partes del país.