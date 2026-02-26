Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación

El grupo musical La Obsesión Factory anunció este miércoles su separación, luego de que uno de sus integrantes, identificado como el reguetonero Yeyo, fuera señalado públicamente por su expareja por presuntos episodios de violencia emocional y física dentro de la relación.

Las acusaciones también incluyen presunta infidelidad, lo que intensificó la polémica alrededor del artista en redes sociales y medios especializados.

La carrera de Yeyo ha quedado bajo escrutinio tras las acusaciones de violencia de género. / YouTube

¿Qué denunció la expareja de Yeyo en redes sociales?

La polémica comenzó cuando la exnovia del cantante, conocida como Vero, utilizó redes sociales para compartir detalles de lo que describió como una relación marcada por malos tratos, presión emocional y conductas que ella calificó de dañinas.

Sus publicaciones también mencionaron una presunta infidelidad durante un viaje al extranjero, lo que desencadenó la atención mediática y el debate entre seguidores del reguetón.

El reguetonero Yeyo fue señalado por su expareja por presuntos malos tratos e infidelidad. / Instagram

En respuesta, Yeyo publicó un mensaje en el que reconoció tener un carácter fuerte y que algunas de sus actitudes pudieron haber sido equivocadas, aunque negó haber ejercido violencia física contra su expareja. Afirmó que la exposición pública de temas privados ha sido difícil y lamentable.

La Obsesión Factory anuncia separación ¿Qué sigue para el colectivo?

Ante la controversia, los otros miembros de La Obsesión Factory—incluidos Ezya, Doony Graff y la facción Los 3 Chakas— emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo absoluto a cualquier comportamiento que vulnerara la integridad de las personas y su solidaridad con las víctimas.

Integrantes de La Obsesión Factory se deslindaron y suspendieron actividades del colectivo. / RS