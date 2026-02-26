Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Extremo

Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión

Brandon Moreno y Caín Velásquez I IG:@theassassinbaby / AP
Aldo Martínez 19:13 - 25 febrero 2026
El dos veces campeón de la UFC reafirmó su postura en apoyo al peleador estadounidense

Uno de los casos más polémicos en el mundo del deporte en 2022 fue la aprensión del peleador de MMA, Caín Velásquez. Cuatro años después, el luchador pudo salir de prisión, ante esto, uno de los primeros compañeros en pronunciarse fue el mexicano, Brandon Moreno.

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc

¿Qué dijo Brandon Moreno?

Durante la conferencia de prensa previo al UFC México 2026, el originario de Tijuana confesó estar feliz por su compañero, asegurando que hay situaciones donde no está de acuerdo con la ley, tal y como sucedió con el estadounidense.

Vi que salió, que bonito verlo con su familia. El paso lo que pasó pero ahora está afuera con su familia, declaró Moreno.

“Yo en lo personal en ese momento estuve en contra de las leyes, pero lo importante es que ya está afuera con su familia, concluyó Brandon.
Brandon Moreno se presentará en la Arena CDMX | Imago7

¿Qué pasó con Vásquez?

El ex pelador de UFC fue arrestado luego de una persecución en auto, donde supuestamente buscó abatir con arma de fuego al agresor de su hijo de cinco años por abuso. Caín hirió a la persona tras abrir fuego, además de dañar zonas cercanas a los hechos.

Tras un año y medio preso, el peleador cumplió la prisión efectiva y finalmente a principios del mes de febrero fue liberado, sin embrago, aún permanecerá bajo arresto domiciliario.

Caín Velásquez tras condena de cinco años en prisión I AP

Moreno por México

El peleador de 32 años regresa a su cuarto evento evento de UFC en México. El originario de Tijuana llega a la Arena CDMX en busca de su segunda victoria en casa, teniendo enfrente al inglés, Lone’er Kavanagah.

Moreno llega con una marca de 23-9-2, cayendo en su último enfrentamiento ante Tatsuru Taira. Por su parte, Kavanagh llega con una marca de 9-1-0, de igual manera con una derrota en su última pelea ante Charles Johnson.

Cara a cara de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh frente al Palacio de Bellas Artes | X: @ufc
