‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México

A unos días de que se lleve a cabo el evento de UFC México 2026, desde la Arena CDMX, el peleador mexicano, Brandon Moreno se mostró emocionado de volver a entrar a la jaula dentro del territorio azteca, asegurando estar motivado y listo para enfrentar un nuevo desafío en una vez más desde su país.

Brandon Moreno en entrenamiento I IG:@theassassinbaby

¿Qué dijo Brandon Moreno?

El originario de Baja California, habló con RÉCORD sobre su próxima pelea ante el inglés, Lone'er Kavanagh, donde confirmó al público que pese a las complicaciones y los retos que representa, la ilusión de pelear en casa sigue intacta.

Estoy muy motivado, estoy listo. Sé que cada vez que vamos a la CDMX tanto mi equipo como yo es un reto, la altura y todo eso, pero en esta cuarta vez que peleo ya tengo toda la experiencia, aseguró Brandon Moreno.

Entrenamiento de Brandon Moreno I IG:@@theassassinbaby

Además de confirmar su buen momento, Brandon también reconoció la responsabilidad que tiene pelear en casa con toda su gente, viéndolo como una oportunidad de representar al país frente a todo el universo del octágono.

Yo considero que pelear enfrente de tu gente siempre es una responsabilidad, la UFC me esta dando la oportunamente de llevarme a mi para representar a México enfrente de todo el mundo, es una responsabilidad pero me siento muy orgulloso, afirmó Moreno.

Brandon Moreno previo al UFC México 2026 I IG:@theassassinbaby

‘Hay presión, pero lo sobrellevo con mucho orgullo’

Finalmente, el de Baja California admitió que la presión de venir a México siempre está ahí, sin embargo, en lugar de verlo como un ‘obstáculo’ es más un ‘plus’ de motivación para representar a todo México ante los ojos de la UFC.

Me pone feliz más que nada. Claro que si hay presión, pero a la vez lo sobrellevo con mucho orgullo y alegría (el poder regresar a pelear a México), concluyó el peleador mexicano.