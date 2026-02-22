Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
A unos días de que se lleve a cabo el evento de UFC México 2026, desde la Arena CDMX, el peleador mexicano, Brandon Moreno se mostró emocionado de volver a entrar a la jaula dentro del territorio azteca, asegurando estar motivado y listo para enfrentar un nuevo desafío en una vez más desde su país.
¿Qué dijo Brandon Moreno?
El originario de Baja California, habló con RÉCORD sobre su próxima pelea ante el inglés, Lone'er Kavanagh, donde confirmó al público que pese a las complicaciones y los retos que representa, la ilusión de pelear en casa sigue intacta.
Estoy muy motivado, estoy listo. Sé que cada vez que vamos a la CDMX tanto mi equipo como yo es un reto, la altura y todo eso, pero en esta cuarta vez que peleo ya tengo toda la experiencia, aseguró Brandon Moreno.
Además de confirmar su buen momento, Brandon también reconoció la responsabilidad que tiene pelear en casa con toda su gente, viéndolo como una oportunidad de representar al país frente a todo el universo del octágono.
Yo considero que pelear enfrente de tu gente siempre es una responsabilidad, la UFC me esta dando la oportunamente de llevarme a mi para representar a México enfrente de todo el mundo, es una responsabilidad pero me siento muy orgulloso, afirmó Moreno.
‘Hay presión, pero lo sobrellevo con mucho orgullo’
Finalmente, el de Baja California admitió que la presión de venir a México siempre está ahí, sin embargo, en lugar de verlo como un ‘obstáculo’ es más un ‘plus’ de motivación para representar a todo México ante los ojos de la UFC.
Me pone feliz más que nada. Claro que si hay presión, pero a la vez lo sobrellevo con mucho orgullo y alegría (el poder regresar a pelear a México), concluyó el peleador mexicano.
Brandon Moreno peleará ante 22,300 personas el próximo sábado 28 de febrero, cuando suba al octágono de la Arena CDMX en busca de derrotar al peleador inglés, Lone'er Kavanagh, en el regreso de la UFC a México después de cinco años.
Color, cultura y combate. Presentamos el arte oficial de #UFCMexico 🇲🇽🦅— UFC Español (@UFCEspanol) February 6, 2026
LINK para @SuperboletosMx 👉 https://t.co/ZP6yaWumQZ pic.twitter.com/wiiC9CxHJM