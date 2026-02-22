Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Donovan Carrillo se despide de Milano Cortina 2026: "Si tienes algo, ponlo todo"

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:30 - 22 febrero 2026
El patinador mexicano se va satisfecho tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno

Con la emoción de haber dejado el corazón en la pista, el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo concluyó su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Tras finalizar su rutina en la gran final, el jalisciense compartió las vivencias que marcaron este ciclo olímpico, destacando que su enfoque fue la entrega absoluta.

Donovan Carrillo llegó a la Final de Patinaje Artístico | AP

LOS TRES MEJORES MOMENTOS DE CARRILLO

Para Carrillo, esta edición de los Juegos no solo representó un reto deportivo, sino un hito personal y familiar. El patinador identificó tres momentos clave que definieron su experiencia en tierras italianas:

"El primero, el haber sido por segunda vez abanderado..., segundo, tener a mis padres conmigo en la competencia y escuchar sus voces y por último, me quedo con el programa libre de mi final olímpica, lo di todo".
Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil. / AP

SATISFECHO CON SU PARTICIPACIÓN

En entrevista para ESPN, fiel a su estilo resiliente, Donovan explicó que su estrategia para esta final olímpica no dejó espacio para las dudas. Su mentalidad fue clara desde el primer segundo de su rutina, buscando inspirar con su filosofía de vida:

"Si tienes algo, ponlo todo, 'go all in', y eso intenté en esta participación".

Donovan Carrillo logró avanzar a la gran final tras una sólida participación en el programa corto, consolidándose una vez más entre la élite mundial del patinaje artístico.

Tras una rutina cargada de energía y elementos técnicos de alta dificultad, Carrillo cerró su participación en la posición 18 de la clasificación general. Aunque no alcanzó el podio, su desempeño se mantiene como la actuación más destacada para un patinador mexicano en la historia de los Juegos de Invierno, demostrando madurez y una evolución técnica notable respecto a su debut en Beijing 2022.

Con este resultado, el "Ídolo de Hielo" mexicano reafirma su lugar en la historia del deporte nacional, dejando abierta la puerta para lo que será el próximo capítulo de su carrera deportiva.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil. / AP
