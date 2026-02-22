Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Everton vs Manchester United: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 27 de la Premier League?

Everton recibe a Manchester United en la Jornada 27 de la Premier League | RÉCORD
Everton recibe a Manchester United en la Jornada 27 de la Premier League | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:57 - 22 febrero 2026
Los Red Devils tratarán de mantener el invicto con Michael Carrick y regresar a puestos de Champions League ante los Toffees

Everton se enfrentará al Manchester United en un emocionante partido en la Jornada 27 de la Premier League en la Temporada 2025-26. Será un compromiso entre dos históricos del futbol inglés y que llegan a este compromiso con la necesidad de sumar los tres puntos en el campeonato de liga.

Los Toffees llegan a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, con dos victorias, dos empates y una derrota, con seis goles a favor y seis en contra. En su más reciente juego cayeron ante AFC Bournemouth (1-2) el 10 de febrero,aunque antes consiguieron una importante victoria a domicilio contra el Fulham (1-2) el 7 de febrero.

Jugadores del Manchester United reunidos tras un partido de Premier League | AP
Jugadores del Manchester United reunidos tras un partido de Premier League | AP

Previamente, empataron contra Brighton & Hove Albion (1-1) el 31 de enero y Leeds United (1:1) el 26 de enero, además que lograron una valiosa victoria visitando al Aston Villa (0-1) el 18 de enero. Con estos resultados, el equipo de David Moyes está en el noveno puesto de la clasificación con 37 puntos.

Por su parte, los Red Devils atraviesan un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, todos con Michael Carrick como técnico interino, con diez goles anotados y solo cinco recibidos. En su más reciente encuentro, los Red Devils igualaron ante West Ham United (1-1) el 10 de febrero.

Michael Carrick en el partido contra West Ham | AP
Michael Carrick en el partido contra West Ham | AP

Antes encadenaron cuatro victorias consecutivas: contra Tottenham (2-0) el 7 de febrero; Fulham (3-2) el 1° de febrero; Arsenal (2-3) el 25 de enero, y Manchester City (2-0) el 17 de enero. Con ello, Manchester United se encuentra quinto con 45 puntos, en plena lucha por los puestos europeos, y podría regresar a zona de Champions League con el triunfo.

Así llegan las plantillas de Everton y Manchester United

El Everton no podrá contar con Jake O'Brien, quien se perderá el partido por suspensión, lo que obligará a David Moyes a reajustar su línea defensiva. Además, Jack Grealish continúa de baja por lesión, privando al equipo de una de sus principales opciones creativas en el centro del campo. Por otro lado, James Garner, identificado como el jugador estrella del equipo, será fundamental en la medular de los Toffees.

En cuanto al Manchester United, Michael Carrick deberá afrontar el partido con varias bajas importantes por lesión: Patrick Dorgu, Mason Mount y Matthijs de Ligt no estarán disponibles. Casemiro, señalado como el jugador clave en medio campo, tendrá la responsabilidad de liderar a los Red Devils, mientras que Benjamin Sesko será la principal amenaza ofensiva de los visitantes.

Kobbie Mainoo y Mateus Fernandes en el partido entre Manchester United y West Ham | AP
Kobbie Mainoo y Mateus Fernandes en el partido entre Manchester United y West Ham | AP

¿Cómo es el historial entre Everton y Manchester United?

El último duelo entre ambos equipos se disputó el 24 de noviembre de 2025 en la Premier League, con victoria del Everton por 0-1 en Old Trafford. Este resultado supuso un importante triunfo para los Toffees en campo rival, rompiendo una racha de resultados negativos contra el Manchester United.

Anteriormente, en agosto de 2025, ambos equipos empataron 2-2 en un partido amistoso, mientras que en febrero del mismo año igualaron también 2-2 en Goodison Park por la Premier League. Por lo que el compromiso de este lunes le permitirá a los Red Devils reencontrarse con el triunfo ante este rival.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

