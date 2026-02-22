Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

AC Milan cae ante el Parma y se complica en la Serie A

Marano Troilo de Parma tras vencer al AC Milan I AP
Aldo Martínez 15:06 - 22 febrero 2026
El equipo de Luka Modric no logró imponerse en casa y se alejan de la punta

El AC Milan sufrió un tropiezo inesperado en casa y dejó escapar una oportunidad de oro en la lucha por la cima de la Serie A. En el mítico escenario de San Siro, el conjunto rossonero cayó ante el Parma y firmó su segunda derrota como local en la temporada, un revés que contrasta con su mejor rendimiento fuera de casa. El resultado golpea especialmente porque llegaba tras el empate frente al Como y con la posibilidad de recortar distancias en la tabla.

La primera caída en casa se había producido en el arranque del campeonato ante el Cremonese, y ahora el guion volvió a torcerse en Milán. El Parma no se intimidó por el escenario y desde el silbatazo inicial mostró ambición. Pellegrino avisó apenas al minuto dos con una volea tras centro de Valeri que exigió una intervención providencial para evitar el tanto tempranero.

Derrota del AC Milan ante el Parma en la Serie A I AP

Lesión que encendió las alarmas en San Siro

El encuentro se detuvo abruptamente tras un choque entre Loftus-Cheek y Corvi. El mediocampista inglés cayó al césped y no pudo continuar, por lo que fue sustituido y trasladado en camilla a un hospital para realizar estudios. Los reportes iniciales indicaron que permaneció consciente, aunque podría presentar una lesión dental. Su salida obligó a mover piezas antes de lo planeado y rompió el ritmo del equipo local.

Victoria del Parma en la Jornada 26 de la Serie A I AP

Con el partido reanudado, el Parma volvió a encontrar espacios. Bernabé desperdició un contragolpe prometedor, mientras que el Milan intentaba responder con más voluntad que claridad. Pulisic probó con un derechazo y Jashari ensayó desde media distancia, pero Corvi respondió con seguridad bajo los tres palos, enfriando cualquier intento de reacción inmediata.

El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri se topó con una defensa ordenada y bien plantada. Pulisic buscó desequilibrar por ambas bandas, combinó con Saelemaekers y también recibió apoyo de Rabiot, pero las oportunidades no se traducían en goles. Antes del descanso, el estadounidense volvió a intentar desde la frontal tras una secuencia iniciada por Bartesaghi, aunque su disparo se marchó desviado.

VAR, gol anulado y sentencia visitante

La segunda mitad mantuvo la misma tónica: posesión rossonera y resistencia visitante. Rabiot probó desde fuera del área, y la ocasión más clara llegó al 64’, cuando Leão estrelló una volea en el poste interno, dejando heladas las gradas. El balón se negó a entrar, como presagio de una noche cuesta arriba para el Milan.

Ruben Loftus-Cheek del AC Milan disputando un balón contra Emanuele Valeri I AP

En el tramo final, Troilo conectó un cabezazo tras un córner ejecutado por Valeri. En primera instancia, el árbitro Piccinini anuló el tanto por una posible falta, pero tras revisar la jugada en el VAR corrigió su decisión y validó el gol, el primero del defensor argentino en la Serie A. El tanto terminó por inclinar la balanza en favor del Parma.

Allegri movió el banquillo y dio ingreso a Nkunku en busca de una reacción desesperada. Fullkrug tuvo una opción clara tras un servicio preciso, pero no logró direccionar su cabezazo. Ni siquiera los siete minutos de añadido bastaron para evitar la derrota. El Parma celebró tres puntos de oro, mientras el Milan se marchó cabizbajo, consciente de que dejó escapar una oportunidad clave tras la caída del Napoli y que ahora observa al Inter a diez unidades de distancia.

Christian Pulisic en la derrota del AC Milan I AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

