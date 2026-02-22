Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho

Ante la ola de violencia generada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, autoridades de diferentes estados del país anunciaron la suspensión de clases en todos los niveles escolares, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, profesores y personal administrativo.

Se confirmó la muerte del Mencho, líder del CJNG

Jalisco cancela clases presenciales

El primer estado en anunciar la medida fue Jalisco, donde tuvo lugar el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional que dio como resultado la baja del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde posteriormente se desató la violencia con narcobloqueos e incendios a establecimientos comerciales.

“En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado”, publicó en redes sociales Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

De este modo, este lunes 23 de febrero no habrá clases para estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente a cargo de la Secretaría de Educación Jalisco.

En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Universidad de Guadalajara también suspende actividades

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que tampoco habrá clases este lunes y que los eventos programados en sus instalaciones quedan suspendidos.

Esta medida busca evitar traslados y priorizar la seguridad de nuestra comunidad. Asimismo, se suspenden los eventos en el Auditorio Telmex, Teatro Diana, Teatro Experimental y demás recintos culturales hasta nuevo aviso”, señaló la institución.

En Jalisco y otros estados hubo narcobloqueos, así como incendios provocados/AFP

Nayarit se suma a la suspensión

Además de Jalisco, Nayarit también decidió suspender clases el 23 de febrero en todos sus niveles educativos, como medida preventiva ante la violencia derivada del abatimiento de ‘El Mencho’.

Esta medida preventiva responde al compromiso institucional de priorizar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones que actualmente prevalecen”, se lee en el comunicado oficial.

Suspensiones parciales en otros estados

En Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, algunas escuelas también optaron por suspender clases este lunes 23 de febrero. Sin embargo, las autoridades estatales y las Secretarías de Educación locales no han confirmado si la medida aplicará de manera general para todos los niveles educativos.

En CDMX y Edomex sí habrá clases este lunes 23 de febrero/Pixabay

CDMX y Edomex operan con normalidad