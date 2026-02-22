Querétaro rompe su concentración tras cancelación de su partido de Jornada 7

El deporte mexicano ha anunciado la suspensión de varios partidos alrededor del país, debido a la delicada situación de seguridad que afecta al estado de Jalisco y sus zonas aledañas. Entre los partidos que se tuvieron que reprogramar está el Querétaro vs. Juárez, de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, la liga confirmó que el partido entre Querétaro y Juárez FC, programado para cerrar la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, no se jugará este domingo 22 de febrero.

El encuentro, estaba previsto para llevarse a cabo en el Estadio Corregidora a las 19:00 horas, una vez terminado el partido entre Pumas y Monterrey en la capital del país. Ahora será reagendado en una fecha y horario aún por determinar.

La Liga MX canceló el partido en Querétaro | X @LigaBBVAMX

La decisión, según explicó la organización, busca priorizar la seguridad de los aficionados y sus familias ante los recientes hechos de violencia que han impactado al país.

Querétaro rompe filas

Tras confirmarse la cancelación del partido, los jugadores de Querétaro rompieron su concentración para regresar a sus respectivos hogares. A través de videos compartidos en redes sociales, se puede ver a los futbolistas de los Gallos, en la parte de afuera del Domun Hotel, justo en frente del estadio, esperando los vehículos para dejar la concentración.

El partido entre Querétaro y Juárez se pospuso | IMAGO7

En cuanto a Juárez, aún no se sabe si regresarán este mismo domingo a la frontera del país, o esperarán hasta el lunes por la mañana para poder tomar su vuelo de regreso a casa.

Otros partidos aplazados

La medida también ha afectado a la Liga de Expansión. El esperado Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava de Tampico Madero y los Correcaminos, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, ha sido pospuesto. El partido, que debía disputarse en el Estadio Tamaulipas, se jugará en una nueva fecha que será anunciada próximamente.

La ola de inseguridad también impactó a la Liga MX Femenil. En las últimas horas se confirmó la suspensión del Clásico Nacional entre Chivas y América. El partido, uno de los más atractivos de la jornada, estaba programado para este domingo 22 de febrero en el Estadio Akron, pero fue pospuesto como medida de precaución ante la situación en Jalisco.