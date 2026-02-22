Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Querétaro rompe su concentración tras cancelación de su partido de Jornada 7

Querétaro rompió filas tras la suspensión de su partido | IMAGO7
Querétaro rompió filas tras la suspensión de su partido | IMAGO7
Rafael Trujillo 17:01 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los jugadores de Gallos dejaron su hotel de concentración para regresar a sus hogares

El deporte mexicano ha anunciado la suspensión de varios partidos alrededor del país, debido a la delicada situación de seguridad que afecta al estado de Jalisco y sus zonas aledañas. Entre los partidos que se tuvieron que reprogramar está el Querétaro vs. Juárez, de la Liga MX.

A través de un comunicado oficial, la liga confirmó que el partido entre Querétaro y Juárez FC, programado para cerrar la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, no se jugará este domingo 22 de febrero.

El encuentro, estaba previsto para llevarse a cabo en el Estadio Corregidora a las 19:00 horas, una vez terminado el partido entre Pumas y Monterrey en la capital del país. Ahora será reagendado en una fecha y horario aún por determinar.

La Liga MX canceló el partido en Querétaro | X @LigaBBVAMX

La decisión, según explicó la organización, busca priorizar la seguridad de los aficionados y sus familias ante los recientes hechos de violencia que han impactado al país.

Querétaro rompe filas

Tras confirmarse la cancelación del partido, los jugadores de Querétaro rompieron su concentración para regresar a sus respectivos hogares. A través de videos compartidos en redes sociales, se puede ver a los futbolistas de los Gallos, en la parte de afuera del Domun Hotel, justo en frente del estadio, esperando los vehículos para dejar la concentración.

El partido entre Querétaro y Juárez se pospuso | IMAGO7

En cuanto a Juárez, aún no se sabe si regresarán este mismo domingo a la frontera del país, o esperarán hasta el lunes por la mañana para poder tomar su vuelo de regreso a casa.

Otros partidos aplazados

La medida también ha afectado a la Liga de Expansión. El esperado Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava de Tampico Madero y los Correcaminos, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, ha sido pospuesto. El partido, que debía disputarse en el Estadio Tamaulipas, se jugará en una nueva fecha que será anunciada próximamente.

La ola de inseguridad también impactó a la Liga MX Femenil. En las últimas horas se confirmó la suspensión del Clásico Nacional entre Chivas y América. El partido, uno de los más atractivos de la jornada, estaba programado para este domingo 22 de febrero en el Estadio Akron, pero fue pospuesto como medida de precaución ante la situación en Jalisco.

Alicia Cervantes y Jordan Brewster en el Clásico Nacional Femenil I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones