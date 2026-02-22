Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿A qué equipo de la Liga MX le iba El Mencho? El misterio deportivo del líder del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue identificado por autoridades como fundador y líder del CJNG.
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:50 - 22 febrero 2026
Pese a diversos rumores, no existe información que vincule a "El Mencho" con algún equipo de futbol en México

Tras el operativo que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el vacío de información sobre su vida privada ha sido llenado rápidamente por teorías y rumores en redes sociales. Uno de los temas más comentados es su supuesta afición al fútbol, un dato que, a diferencia de otros líderes criminales, carece de sustento en los registros de inteligencia.

Nemesio Oseguera Mencho 2 ROTA
Nemesio Oseguera Mencho 2 ROTA

¿A QUÉ EQUIPO DE FUTBOL LE IBA EL MENCHO?

A pesar de las constantes especulaciones que lo vinculan con equipos de las regiones donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el Atlas o las Chivas, o incluso con los Gallos Blancos de Querétaro por su cercanía geográfica con Michoacán, la realidad es que no hay evidencia de que "El Mencho" siguiera a ningún equipo de la Liga MX.

Los analistas de seguridad coinciden en que Oseguera Cervantes mantenía un perfil mucho más bajo y disciplinado que sus antecesores. Mientras que otros capos disfrutaban de la exposición en palcos de estadios o invertían visiblemente en equipos deportivos, el líder del CJNG prefería el aislamiento en zonas serranas, lejos del ojo público y del espectáculo deportivo.

“El Mencho” era considerado uno de los principales objetivos de seguridad para México y Estados Unidos./ DEA

Si bien el fútbol no figura en su historial, su apodo y los reportes de inteligencia sí confirman una pasión distinta: las peleas de gallos.

SOLO RUMORES SOBRE EL FUTBOL

La circulación de noticias falsas sobre su equipo de fútbol favorito suele ser una mezcla de análisis geográfico básico (asumir que por vivir en Jalisco le iba a un equipo local) y desinformación digital. Hasta su último día, el círculo de seguridad de "El Mencho" fue uno de los más herméticos de México, dejando su vida personal —más allá del crimen y sus gallos— en el terreno del misterio.

Con su caída, se espera que surjan nuevos detalles en las investigaciones, pero hasta el momento, el "equipo de sus amores" sigue siendo una invención del imaginario popular.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

“El Mencho” fue considerado uno de los objetivos prioritarios para agencias como la DEA y el FBI./ RS
