México recuerda a ‘El Pirata de Culiacán’ tras abatimiento de ‘El Mencho’: ‘Se hizo justicia’

La confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reavivó en redes sociales una de las historias más recordadas de la cultura digital relacionada con el narcotráfico en México: la de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como 'El Pirata de Culiacán'.

Su nombre ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, donde miles celebran lo que consideran una “justicia poética”, los comentarios han destacado que por fin se ha hecho justicia tras esta acción realizada por el Ejército.

'El Mencho' habría muerto a mediados de 2023, según una versión periodística. | Administración de Control de Drogas

¿Quién era ‘El Pirata de Culiacán’?

Juan Luis Lagunas Rosales se convirtió en figura viral desde muy joven por sus videos en redes sociales donde mostraba un estilo de vida marcado por el alcohol, la ostentación y conductas extremas en transmisiones en vivo. Sin embargo, su fama alcanzó un punto crítico en 2017 cuando con apenas 17 años realizó un video que cambiaría su destino para siempre.

En ese breve clip, grabado en estado de ebriedad, el joven lanzó un insulto directo hacia El Mencho, uno de los jefes más buscados del narcotráfico mexicano: “El Mencho a mí me pela la ve..*”, dijo ante la cámara sin medir las consecuencias de sus palabras, días después terminaría asesinado con cerca de 20 tiros sobre su humanidad.

'El Pirata de Culiacán' l CAPTURA

Tras la difusión del video, algunos usuarios en redes sociales incluso le advirtieron que había ido demasiado lejos al burlarse de un capo narcotraficante, pues esos grupos criminales suelen reaccionar con violencia ante la falta de respeto.

La brutal ejecución del Pirata de Culiacán se convirtió con el tiempo en un símbolo de los riesgos que conlleva el enfrentarse al crimen organizado en México, especialmente cuando se trata de figuras expuestas en redes sociales.

La Secretaría de Defensa confirmó la muerte del Mencho/AFP

¿No hubo culpables?

El 18 de diciembre de 2017, poco más de un mes después de ese video, El Pirata de Culiacán fue asesinado a tiros en el bar “Mentados Cántaros”, en Zapopan, Jalisco. Sicarios armados ingresaron al lugar, lo localizaron y le dispararon en repetidas ocasiones —al menos 15 impactos—

Testimonios y reportes de la Fiscalía de Jalisco confirmaron que fue un ataque directo: los agresores entraron al establecimiento y dispararon específicamente contra Lagunas. Aunque nunca hubo una acusación formal abierta públicamente, medios locales y reportes de inteligencia señalaron que la orden de ejecución pudo haberse dado desde dentro de las filas del CJNG, posiblemente por mandos cercanos a El Mencho como Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”.