El Mencho fue herido en operativo y murió camino a CDMX: Así fue el operativo de la Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que detalló cómo fue el operativo en el que detuvieron y abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la versión oficial, el presunto narcotraficante fue herido por fuerzas armadas y, camino a la Ciudad de México para recibir atención médica, perdió la vida.

Operativo en Tapalpa, Jalisco

General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco.

En el despliegue participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, se lee en el comunicado de la Defensa.

Armamento asegurado y más detenidos

Además de ‘El Mencho’, se informó que fueron detenidos otros dos integrantes del CJNG.

También se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Durante el operativo, tres elementos de las fuerzas armadas mexicanas resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Participación de Estados Unidos

En el mismo comunicado, la Sedena dio a conocer que el Ejército de Estados Unidos aportó datos que complementaron la información del gobierno mexicano para el operativo en el que se dio de baja a ‘El Mencho’.

Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.

En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa”, agrega el comunicado.

