Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

El Mencho fue herido en operativo y murió camino a CDMX: Así fue el operativo de la Defensa

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:51 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Gobierno de México reconoció que el Ejército de Estados Unidos aportó información para la operación contra el líder del CJNG

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que detalló cómo fue el operativo en el que detuvieron y abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).


De acuerdo con la versión oficial, el presunto narcotraficante fue herido por fuerzas armadas y, camino a la Ciudad de México para recibir atención médica, perdió la vida.

Este domingo se desató la violencia en varios estados tras la detención del Mencho/AFP

Operativo en Tapalpa, Jalisco

General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco.


En el despliegue participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, se lee en el comunicado de la Defensa.

Armamento asegurado y más detenidos

Además de ‘El Mencho’, se informó que fueron detenidos otros dos integrantes del CJNG.


También se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.


Durante el operativo, tres elementos de las fuerzas armadas mexicanas resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Fuerzas Armadas del país encabezaron el operativo contra el líder del CJNG/AFP

Participación de Estados Unidos

En el mismo comunicado, la Sedena dio a conocer que el Ejército de Estados Unidos aportó datos que complementaron la información del gobierno mexicano para el operativo en el que se dio de baja a ‘El Mencho’.

Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.

En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa”, agrega el comunicado.

Reconocimiento de Omar García Harfuch

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, compartió en X el comunicado de la Defensa y reconoció el trabajo de las fuerzas armadas.


“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1”, escribió.


El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, representa uno de los golpes más significativos contra el CJNG en los últimos años.

Últimos videos
Lo Último
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?