Contra

Así habría sido el abatimiento de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:39 - 22 febrero 2026
En el material compartido por la cuenta mencionada se observan aeronaves sobrevolando una zona serrana, mientras se escuchan ráfagas de disparos

Un video difundido en redes sociales muestra lo que sería el momento del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El material fue publicado por la cuenta @blogdelnarcomex en la red social X, donde se afirma que participaron helicópteros artillados en la intervención.

De acuerdo con la publicación, en las imágenes se observaría a presuntos sicarios huyendo mientras son perseguidos desde el aire. El mensaje que acompaña el video señala que las fuerzas federales habrían utilizado armamento de alto calibre durante la operación.

En redes sociales circula un video que presuntamente muestra apoyo aéreo durante el operativo contra “El Mencho”./ X:@blogdelnarcomex

Hasta el momento, autoridades federales no han confirmado oficialmente el uso de helicópteros artillados ni de una Minigun en el operativo donde murió Oseguera Cervantes. La información difundida en redes sociales no ha sido respaldada con un comunicado técnico por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Qué muestra el video difundido en redes?

En el material compartido por la cuenta mencionada se observan aeronaves sobrevolando una zona serrana, mientras se escuchan ráfagas de disparos. La publicación asegura que se trata del momento en que fuerzas armadas repelían a integrantes del CJNG que intentaban escapar.

El contenido se volvió viral en cuestión de horas y generó múltiples reacciones, tanto por la magnitud del despliegue que se describe como por el impacto que tuvo la muerte del líder criminal. Sin embargo, el origen exacto del video y la fecha precisa de grabación no han sido verificados por autoridades.

Tras el hecho, se registraron bloqueos y quema de vehículos en distintas entidades, presuntamente como reacción de células del CJNG.

“El Mencho” era considerado uno de los principales objetivos de seguridad para México y Estados Unidos./ DEA
