Contra

VIDEOS / Puerto Vallarta luce como zona de guerra: bloqueos, incendios y código rojo tras operativo federal

La zona turística está en llamas por la muerte de 'El Mencho' / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:13 - 22 febrero 2026
Quema de vehículos, detonaciones y pánico se apoderan del puerto turístico; activan alerta máxima en Jalisco

Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de México, amaneció entre humo, fuego y tensión. La ciudad lució como zona de guerra tras la quema de vehículos, bloqueos en avenidas principales, detonaciones de arma de fuego y la colocación de ponchallantas en distintos puntos.

Desde el aire, imágenes difundidas por la empresa Dron-DS mostraron extensas columnas negras elevándose sobre varias zonas del puerto, evidencia del incendio de unidades que fueron atacadas de manera simultánea. La magnitud del humo permitió dimensionar el impacto de los hechos en una de las principales zonas turísticas del estado.

Desde el aire, Puerto Vallarta luce como una zona de guerra / Especial

Durante la mañana de este domingo 22 de febrero se registró la quema de al menos ocho vehículos, así como la colocación de dispositivos poncha llantas en la ciudad Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Los bloqueos también se extendieron a municipios como Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro y Cihuatlán.

Operativo federal detonó la violencia

De acuerdo con versiones iniciales, los siniestros se registraron a raíz del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a manos de fuerzas federales durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Esta información permanece en proceso de confirmación oficial.

Varios OXXO's fueron incendiados por integrantes del crimen organizado / Especial

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que los actos violentos fueron una reacción directa a un operativo federal realizado en Tapalpa. Ante la emergencia, activó el código rojo en Guadalajara y Vallarta y llamó a la población a resguardarse.

"Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos.", dijo Pablo Lemus Navarro.
Autos y camiones fueron incendiados para armar bloqueos y causar pánico en la ciudadanía / Especial

Suspensión de transporte y tensión en las calles

En la ciudad se reportó la quema de unidades de transporte colectivo y tiendas de conveniencia , así como detonaciones de arma de fuego y persecuciones, lo que generó momentos de tensión entre habitantes y visitantes. Autoridades implementaron la suspensión temporal del transporte público en algunas zonas mientras elementos de seguridad y emergencia trabajaban en el retiro de vehículos incendiados y la recuperación de la movilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial más amplio sobre los hechos. Se espera que conforme avancen las labores de las corporaciones correspondientes se brinden detalles adicionales y se restablezca por completo la movilidad en las vialidades afectadas.

