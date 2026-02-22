¡Oro olímpico con sangre mexicana! Auston Matthews Martínez se colgó el oro

Auston Matthews Martínez, capitán de la selección varonil de hockey sobre hielo de Estados Unidos, logró hacerse con el oro olímpico al Canadá en tiempo extra y se colgó la última medalla áurea de la edición.

Capitán América con ascendencia mexicana

Un oro que todo México celebra: Auston Matthews Martínez, de madre sonorense, fue clave para que la selección de Estados Unidos venciera a Canadá para ganar el oro olímpico, siendo el primer jugador de hockey de raíces mexicanas en obtener una medalla en unos Juegos Olímpicos.

El delantero, que milita en la NHL, lideró a su selección durante el torneo olímpico de Milano-Cortina, consolidándose como referente ofensivo y pieza clave en la conquista del oro. El mexicoamericano capitán de la selección americana comparte un vínculo especial con México, ya que su madre es originaria de Hermosillo, Sonora.

Auston Matthews Martínez celebrando la medalla de oro con Estados Unidos | AP

Estados Unidos vence a Canadá y se queda con el último oro del hockey

La final olímpica enfrentó a dos potencias del hielo: Selección de hockey sobre hielo de Estados Unidos y Selección de hockey sobre hielo de Canadá, en un duelo intenso y de alta exigencia física. Ambos equipos generaron oportunidades durante el tiempo regular, pero la solidez defensiva y la actuación de los porteros mantuvieron el marcador cerrado.

El partido se definió en tiempo extra, donde Estados Unidos encontró el gol decisivo para asegurar la medalla de oro y cerrar el torneo olímpico con una victoria ante su histórico rival.