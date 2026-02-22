Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Noruega se lleva los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

Noruega se llevó el medallero de los JO de Invierno por onceava vez en su historia, segunda consecutiva | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 11:06 - 22 febrero 2026
El país escandinavo ganó el medallero al imponer un récord con18 oros y un total de 41 preseas

Noruega ha vuelto a dominar el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, estableciendo un nuevo récord con 18 oros y un total de 41 preseas. La nación escandinava sumó 12 platas y 11 bronces en las 116 disciplinas, consolidando una vez más su hegemonía en la nieve y el hielo.

Johannes Kläbo reescribió los libros de historia al conquistar los seis oros posibles en esquí de fondo, elevando su cuenta personal a un récord de 11 títulos en su carrera olímpica invernal. Por su parte, Jens Oftebro se colgó el oro en las tres disciplinas de la combinada nórdica.

Johannes Klabo conquistó seis oros de los 18 totales de Noruega. | AP

Noruega ya había liderado el medallero en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de Invierno, concretamente en 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 y 2022.

Estados Unidos se ubicó en la segunda posición con un balance de 12 oros, 12 platas y 9 bronces, sumando un total de 33 medallas. Países Bajos completó el podio en tercer lugar con 10 oros, 7 platas y 3 bronces, destacando que todas sus victorias llegaron en patinaje de velocidad y short track.

La anfitrión, Italia, logró su mejor actuación histórica al finalizar en la cuarta plaza con 10 oros, 6 platas y 14 bronces. La esquiadora Federica Brignone y la patinadora de velocidad Francesca Lollobrigida fueron las grandes protagonistas, ambas con dos medallas de oro.

Federica Brignone sumó dos oros para el anfitrión Italia. | AP

Alemania se quedó fuera del top tres, ocupando la quinta posición con 8 oros, 10 platas y 8 bronces. De sus 26 medallas, 19 fueron obtenidas en bobsleigh, luge y skeleton, disciplinas donde tradicionalmente demuestran su fortaleza.

Entre los triunfos más destacados, Lucas Pinheiro Broten se llevó el oro en el eslalon gigante, marcando un hito al ser la primera medalla en unos Juegos de Invierno para Brasil y para toda Sudamérica.

Lucas Pinheiro Broten se llevó el primer oro para Brasil y Sudamerica. | AP

Bulgaria se posicionó en el puesto 28, registrando su segunda mejor participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno en cuanto a número de medallas. El snowboarder Tervel Zamfirov y la biatleta Lora Hristova consiguieron sendas medallas de bronce, y los atletas búlgaros lograron además otras cuatro clasificaciones entre los diez primeros en diversas disciplinas.

