Otros Deportes

Alexander Zverev lidera el ATP 500 de Acapulco 2026; Rodrigo Pacheco será el único mexicano en el cuadro principal

Alexander Zverev | AP
Gabriel Chávez 15:01 - 22 febrero 2026
Lorenzo Musetti y Ben Shelton se bajan por lesión; Zverev y Casper Ruud los "pesos pesados" de Acapulco

El ATP 500 de Acapulco 2026 arranca con un cartel de alto nivel encabezado por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, acompañado por Casper Ruud. Sin embargo, el torneo sufrió movimientos importantes de última hora con las bajas de Lorenzo Musetti, quien continúa recuperándose de una lesión muscular, y Ben Shelton, fuera por molestias en el cuádriceps. En contraste, Rodrigo Pacheco asumirá la representación mexicana tras la eliminación de los locales en la qualy.

Abierto Mexicano de Tenis | X: @AbiertoTelcel

EL FAVORITO: ALEXANDER ZVEREV

El ranking respalda el nivel del torneo. Zverev llega como principal favorito gracias a su potencia y experiencia en grandes escenarios. Ruud, número 13 del mundo, suma consistencia y mentalidad competitiva para pelear por el título. Aunque inicialmente estaba contemplado en el cuadro, Musetti confirmó su baja para continuar con su recuperación física tras la lesión sufrida en el Abierto de Australia, lo que modifica el equilibrio del torneo y abre nuevas oportunidades dentro del draw.

El cuadro se completa con nombres como Alejandro Davidovich Fokina, Flavio Cobolli, Cameron Norrie, Frances Tiafoe, Grigor Dimitrov, Brandon Nakashima y Sebastián Korda, consolidando a Acapulco como uno de los ATP 500 más fuertes del calendario.

Alexander Zverev | AP

EL ÚNICO MEXICANO DEL TORNEO

Rodrigo Pacheco entra como wildcard y será el único tricolor en el main draw tras la eliminación de los tres mexicanos en la fase previa. Para el joven jugador, competir en casa ante rivales Top representa una oportunidad clave para ganar experiencia y protagonismo ante su público.

Shelton fue anunciado como una de las atracciones principales, pero una molestia sufrida en Dallas lo obligó a priorizar su recuperación. Su ausencia, sumada a la de Musetti, reconfigura posibles cruces y deja vacantes importantes dentro del torneo.

Rodrigo Pacheco, tenista mexicano | AFP

Acapulco tiene todo listo: estrellas del circuito, un campeón defensor y un mexicano buscando dar el golpe en casa. Ahora la historia se escribirá en la cancha.

