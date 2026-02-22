Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento

Elimination Chamber 2026 es el último evento para dar inicio a la cuenta regresiva hacia WrestleMania 42, por lo que la WWE buscará dar inicio a las futuras rivalidades que veremos en el magno evento.

Las chicas se robarán el show

Como es costumbre en los pagos por eventos de la WWE, la Cámara de Eliminación Femenina abrirá el show, con muchas de las luchadoras favoritas del público.

Tiffany Stratton.

Rhea Ripley.

Alexa Bliss.

Azuka.

Kiana James.

Un último puesto por definir.

Veremos un nuevo capítulo de la rivalidad entre Becky Lynch y AJ Lee, donde veremos el primer combate individual de AJ después de una década de estar fuera de los encordados.

Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE

¿Empiezan a definirse los eventos estelares?

La rivalidad entre CM Punk y Finn Bálor está en su punto más caliente, donde el “Chicago Made” defenderá su campeonato mundial antes de su gran combate ante Roman Reigns en WrestleMania 42, aunque Bálor aún puede colarse en la ecuación.

Match Card oficial del combate para WrestleMania 42 | WWE

Para cerrar el evento, la Cámara de Eliminación Masculina, donde se definirá al retador de Drew McIntyre por su campeonato de la WWE para el magno evento.

Randy Orton.

LA Knight.

Cody Rhodes.

Je’Von Evans. (Con 21 años, será el luchador más joven en participar en una Elimination Chamber de toda la historia).

Trick Williams.

Un último puesto por definir.