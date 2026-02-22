Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento

Poster Oficial de Elimination Chamber 2026 | @WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:04 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La estipulación más brutal de la WWE ha regresado y promete ser una noche inolvidable para los fanáticos.

Elimination Chamber 2026 es el último evento para dar inicio a la cuenta regresiva hacia WrestleMania 42, por lo que la WWE buscará dar inicio a las futuras rivalidades que veremos en el magno evento.

Las chicas se robarán el show

Como es costumbre en los pagos por eventos de la WWE, la Cámara de Eliminación Femenina abrirá el show, con muchas de las luchadoras favoritas del público.

  • Tiffany Stratton.

  • Rhea Ripley.

  • Alexa Bliss.

  • Azuka.

  • Kiana James.

  • Un último puesto por definir.

Veremos un nuevo capítulo de la rivalidad entre Becky Lynch y AJ Lee, donde veremos el primer combate individual de AJ después de una década de estar fuera de los encordados.

Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE
Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE

¿Empiezan a definirse los eventos estelares?

La rivalidad entre CM Punk y Finn Bálor está en su punto más caliente, donde el “Chicago Made” defenderá su campeonato mundial antes de su gran combate ante Roman Reigns en WrestleMania 42, aunque Bálor aún puede colarse en la ecuación.

Match Card oficial del combate para WrestleMania 42 | WWE

Para cerrar el evento, la Cámara de Eliminación Masculina, donde se definirá al retador de Drew McIntyre por su campeonato de la WWE para el magno evento.

  • Randy Orton.

  • LA Knight.

  • Cody Rhodes.

  • Je’Von Evans. (Con 21 años, será el luchador más joven en participar en una Elimination Chamber de toda la historia).

  • Trick Williams.

  • Un último puesto por definir.

Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE
Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE
Últimos videos
Lo Último
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?