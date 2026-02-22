Pumas lanza emotivo mensaje por el cumpleaños 72 de Ricardo 'Tuca' Ferretti

Club Universidad conmemoró el cumpleaños número 72 de una de las figuras más representativas en su historia, Ricardo Ferretti, con un mensaje especial. El exjugador y exentrenador universitario es recordado por su impacto en una de las etapas más importantes del equipo capitalino, marcada por títulos y una identidad competitiva que dejó huella en el futbol mexicano.

Desde las plataformas oficiales del club, Pumas recordó la trayectoria del “Tuca”, quien cumplió 72 años y es considerado una de las grandes leyendas auriazules en la Liga MX. La institución destacó su paso como futbolista, su regreso a Ciudad Universitaria en distintas etapas y su posterior influencia como director técnico, periodo en el que también alcanzó campeonatos nacionales.

Ricardo 'Tuca' Ferretti, hoy analista de ESPN | MEXSPORT

El paso del Tuca Ferretti como jugador universitario

Ricardo Ferretti llegó a Pumas en 1978 y rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo. Durante siete años defendió la camiseta auriazul antes de continuar su carrera con otros clubes del futbol mexicano. Sin embargo, cinco años después regresó a Ciudad Universitaria para disputar los últimos dos años de su trayectoria como futbolista profesional, cerrando así un ciclo importante con la institución que marcó su carrera.

Con Pumas, el “Tuca” consiguió dos títulos de Liga. El primero llegó en la temporada 1980-81, torneo en el que anotó 20 goles durante la fase regular y sumó un gol más en la Final que el conjunto universitario ganó ante Cruz Azul. Diez años más tarde, volvió a ser parte fundamental del plantel que conquistó un nuevo campeonato, consolidando su nombre dentro de la historia del club.

A nivel internacional, Ferretti también contribuyó a que los felinos levantaran tres títulos internacionales dos ediciones de la Concachampions y una Copa Interamericana, logros que ampliaron el palmarés universitario en competencias continentales.

Tuca Ferretti fue figura de Pumas en los años 80s | MEXSPORT

Su legado desde el banquillo y el mensaje de Pumas

Tras colgar los botines, Ricardo Ferretti regresó a Pumas como director técnico y dirigió un total de 176 partidos oficiales. En ese periodo, registró 65 victorias, 57 empates y 54 derrotas, además de comandar al equipo a un título de Liga, reafirmando su vínculo histórico con la institución desde una faceta distinta, pero igualmente relevante.

Tuca Ferretti comandó a Pumas a un título de Liga como DT | MEXSPORT

Con motivo de su aniversario, el club publicó un mensaje emotivo en el que destacó su figura y la influencia que tuvo en una de las etapas más exitosas del equipo:

“¡Feliz cumpleaños Tuca! Celebramos la vida de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Un hombre cuyo nombre es sinónimo de constancia, títulos y una era dorada en nuestro fútbol. Que este año venga lleno de salud y de esa pasión que solo él sabe transmitir desde el banquillo. ¡Larga vida al Tuca!”

¡Feliz cumpleaños Tuca! 🥳🎂



Celebramos la vida de Ricardo "Tuca" Ferretti. Un hombre cuyo nombre es sinónimo de constancia, títulos y una era dorada en nuestro fútbol.

Que este año venga lleno de salud y de esa pasión que solo él sabe transmitir desde el banquillo.



¡Larga… pic.twitter.com/GKBQ1ezKON — PUMAS (@PumasMX) February 22, 2026