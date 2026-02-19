Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carrasquilla asegura que no existe presión en Pumas: "Esa palabra hoy en día no está dentro del grupo"

Adalberto 'Coco' Carrasquilla | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 16:14 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista panameño ve el lado positivo de la actualidad de Universidad Nacional

Pumas arrastra una larga racha sin poder levantar un título. Este 2026, se cumplen 15 años de que Universidad Nacional no añade trofeos a sus vitrinas, por lo que la presión de los aficionados es fuerte para este semestre.

Sin embargo, al interior del conjunto auriazul la palabra “presión” no existe, así lo declaró Adalberto Carrasquilla en la previa del encuentro ante Rayados. El mediocampista panameño considera que el grupo se encuentra bien, por lo que no hay razón para sentirse agobiados.

Adalberto Carrasquilla pide disculpas a Kevin Mier tras dura entrada | IMAGO7

¿Qué dijo Carrasquilla sobre la presión en Pumas?

“Algo que mencionan mucho aquí es el tema de la presión. Yo no lo veo así. Desde hace casi un año que estoy aquí, los dos primeros torneos nos salieron como el grupo quería. Había presión, pero ahora imagínate tener presión cuando el grupo está bien. Creo que eso hoy en día no pasa por nuestra cabeza; más bien es cuidar lo que estamos haciendo bien.

"Esa palabra hoy en día no está dentro del grupo porque es como limitarte a hacer cosas por presión cuando estás haciendo las cosas bien. Al final, lo que sí te puedo decir es que estoy comprometido con el grupo a apoyar a cualquiera que vea que no se encuentra bien dentro y fuera de la cancha. Es la única manera de sumarle al equipo", dijo Carrasquilla.

Carrasquilla habló de la plantilla de Pumas | MEXSPORT

La sequía no es responsabilidad de Carrasquilla

El ‘Coco’ Carrasquilla también aprovechó para aclarar que lo que suceda desde su llegada es responsabilidad suya, por lo que se deslinda de la larga racha sin títulos para Pumas. El panameño reiteró su compromiso con la institución y su deseo de romper la sequía.

“Los que llevamos poco tiempo, no podemos tener tanta responsabilidad de muchos años. Hoy por hoy, desde el tiempo que llegué, yo me hago responsable de lo que haga al igual que el grupo”, expresó el panameño.
Carrasquilla es baja de Pumas por un par de semanas | MEXSPORT

Hasta ahora, Pumas mantiene una racha invicta en las primeras seis fechas del Clausura 2026, situación que genera sensaciones positivas para el resultado en este torneo, pese a la eliminación ante San Diego en Concacaf Champions Cup.

Últimos videos
Lo Último
17:50 Bears se comprometen a construir un nuevo estadio en el norte de Indiana
17:43 Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
17:40 Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
17:24 “Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
17:23 "El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
17:15 ¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying
17:13 Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
16:57 Pumas y Monterrey enfrentarán a dos de las mejores ofensivas del Clausura 2026 de la Liga MX
16:55 ¿Hormiga González a Europa? Club ruso ofreció una millonada por él
16:55 Sergio Mayer solicita licencia y entra a La Casa de los Famosos; pone de ejemplo a Bad Bunny
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
Los Chicago Bears apuntan a dejar el Soldier Field atrás | AP
NFL
19/02/2026
Bears se comprometen a construir un nuevo estadio en el norte de Indiana
Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
Contra
19/02/2026
Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
Contra
19/02/2026
Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
Empelotados
19/02/2026
“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
Contra
19/02/2026
"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying
Contra
19/02/2026
¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying