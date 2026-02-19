Carrasquilla asegura que no existe presión en Pumas: "Esa palabra hoy en día no está dentro del grupo"

Pumas arrastra una larga racha sin poder levantar un título. Este 2026, se cumplen 15 años de que Universidad Nacional no añade trofeos a sus vitrinas, por lo que la presión de los aficionados es fuerte para este semestre.

Sin embargo, al interior del conjunto auriazul la palabra “presión” no existe, así lo declaró Adalberto Carrasquilla en la previa del encuentro ante Rayados. El mediocampista panameño considera que el grupo se encuentra bien, por lo que no hay razón para sentirse agobiados.

Adalberto Carrasquilla pide disculpas a Kevin Mier tras dura entrada | IMAGO7

¿Qué dijo Carrasquilla sobre la presión en Pumas?

“Algo que mencionan mucho aquí es el tema de la presión. Yo no lo veo así. Desde hace casi un año que estoy aquí, los dos primeros torneos nos salieron como el grupo quería. Había presión, pero ahora imagínate tener presión cuando el grupo está bien. Creo que eso hoy en día no pasa por nuestra cabeza; más bien es cuidar lo que estamos haciendo bien.

"Esa palabra hoy en día no está dentro del grupo porque es como limitarte a hacer cosas por presión cuando estás haciendo las cosas bien. Al final, lo que sí te puedo decir es que estoy comprometido con el grupo a apoyar a cualquiera que vea que no se encuentra bien dentro y fuera de la cancha. Es la única manera de sumarle al equipo", dijo Carrasquilla.

Carrasquilla habló de la plantilla de Pumas | MEXSPORT

La sequía no es responsabilidad de Carrasquilla

El ‘Coco’ Carrasquilla también aprovechó para aclarar que lo que suceda desde su llegada es responsabilidad suya, por lo que se deslinda de la larga racha sin títulos para Pumas. El panameño reiteró su compromiso con la institución y su deseo de romper la sequía.

“Los que llevamos poco tiempo, no podemos tener tanta responsabilidad de muchos años. Hoy por hoy, desde el tiempo que llegué, yo me hago responsable de lo que haga al igual que el grupo”, expresó el panameño.

Carrasquilla es baja de Pumas por un par de semanas | MEXSPORT