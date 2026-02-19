Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y P.A.N. reconoce a los Umpires de la Serie Mundial

Umpires portando las medallas l Alimentos Polar
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:43 - 19 febrero 2026
La empresa de harina precocida P.A.N. y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe hicieron entrega de 10 medallas a los Umpires de esta serie en reconocimiento a su labor.

Desde hace 2 años, la empresa de harina se unió como patrocinador oficial de la Confederación de Béisbol, con el objetivo de llevar el deporte más allá, también vinculada con la formación y preparación profesional de los Umpires.

Honran y destacan la labor de los Umpires

A través de un comunicado de prensa, Alimentos Polar reafirmó esta unión y sobre la importancia que tiene esta para el deporte caribeño.

“Valoramos mucho la oportunidad que tenemos, de la mano de la Confederación, para honrar a los umpires que son la autoridad del juego y reconocer su extraordinaria labor. Acostumbramos a celebrar el desempeño de los equipos que participan en la Serie del Caribe.”

“Nosotros como marca y como empresa vemos el deporte como un gran ecosistema en donde los árbitros son fundamentales”, agregó en el comunicado el gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar, Carlos Martínez. 
Final Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

Agradecen la receptividad que han tenido de la afición mexicana y Latinoamericana

También por su parte, el gerente de mercadeo LATAM del negocio internacional de las Empresas Polar, Ramón Gallardo, agradeció a toda la afición por todo lo que se está viviendo en la serie:

Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

“Estamos muy complacidos con la receptividad que hemos tenido por parte de la afición mexicana y los visitantes de otros países de Latinoamérica a este evento tan importante para el béisbol en la región”.

Al final del comunicado, Alimentos Polar cerró agradeciendo a toda la fanaticada que disfruta la fiesta del béisbol y el entretenimiento, destacando la labor de quienes con mucho compromiso y responsabilidad asumen el arbitraje de los partidos de la competencia. 

Umpires posando con su medalla l Alimentos Polar
