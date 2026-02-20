Elba Esther Gordillo pierde amparo: Corte confirma deuda con el SAT por 19 millones de pesos

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, recibió un revés judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara una resolución que la obliga a cubrir una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con lo informado, la Corte negó el amparo promovido por la exdirigente sindical, con lo que quedó firme el adeudo fiscal determinado por la autoridad hacendaria. La cifra que deberá pagar asciende a aproximadamente 19 millones de pesos por concepto de impuestos.

Elba Esther Gordillo perdió el amparo y deberá pagar una deuda fiscal confirmada por la Suprema Corte./ RS

El litigio se originó tras una determinación del SAT relacionada con obligaciones fiscales que, según la autoridad, no fueron cubiertas en su momento. Gordillo buscó revertir esa resolución a través de recursos legales, pero el máximo tribunal confirmó la validez del crédito fiscal.

¿Por qué la Corte confirmó la deuda con el SAT?

La resolución de la Suprema Corte implica que el fallo previo se mantiene vigente, por lo que la exlideresa deberá cumplir con el pago establecido. El amparo que promovió buscaba dejar sin efectos la determinación fiscal, pero los ministros resolvieron que no procedía concederle la protección constitucional.

Este fallo representa un nuevo episodio en la trayectoria judicial de Gordillo, quien en años anteriores enfrentó procesos penales por diversos delitos, aunque posteriormente obtuvo su libertad tras resoluciones judiciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el adeudo de casi 19 millones de pesos con el SAT./ RS

¿Cuánto deberá pagar Elba Esther Gordillo?

El monto confirmado por las autoridades asciende a cerca de 19 millones de pesos, correspondientes a contribuciones fiscales determinadas por el SAT. Con la negativa del amparo, la deuda queda firme y deberá ser cubierta conforme a lo que establecen las disposiciones fiscales.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político y sindical, dado el peso histórico que tuvo Gordillo dentro del SNTE y su influencia en la vida pública del país.

La decisión de la Corte también refuerza la postura del SAT respecto a la obligación de cumplir con las responsabilidades tributarias, independientemente del perfil o trayectoria de las personas involucradas.

Con este fallo, la exlideresa enfrenta ahora la obligación de saldar el adeudo confirmado por el máximo tribunal, cerrando así una etapa más en los procesos legales que ha enfrentado en los últimos años.