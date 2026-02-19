06:50 No van a soltar a Henry

06:00 Portada RÉCORD 19 febrero 2026

00:43 ¿Con Fidalgo y Obed Vargas? Javier Aguirre revela que tiene casi su XI definido para el México vs Sudáfrica

00:21 Partidos de hoy jueves 19 de febrero

23:59 ¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana

23:37 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO

23:37 'Los negros en su sitio': Vini Jr. publica vídeo tras la polémica en Da Luz

23:19 ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia

22:33 Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días