Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días
La calidad del aire en el Valle de México volvió a encender las alertas. En la última semana se registraron altos índices de contaminantes que derivaron en la activación de contingencia ambiental, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la población tomar precauciones y evitar actividades que incrementen la polución.
Pero… ¿quiénes son los principales responsables?
El transporte, el villano habitual
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el parque vehicular es uno de los principales factores que deterioran la calidad del aire en la Ciudad de México.
El Dr. José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, explicó que no todo se reduce a los autos:
“Millones de pequeñas fuentes distribuidas en hogares y comercios pueden sumar un impacto considerable. Por ello es necesario actualizar inventarios de emisiones, mejorar la caracterización química y fortalecer la red de monitoreo”.
Entre los contaminantes más relevantes están los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que provienen de:
Uso doméstico de gas
Pinturas y solventes
Actividades comerciales e industriales
Fugas de gas LP
Quemas agrícolas e incendios
Incluso emisiones naturales de zonas boscosas
Los números que preocupan
Las autoridades capitalinas señalaron que transporte e industria encabezan la lista de sectores más contaminantes.
En cifras:
PM10: el transporte aporta 41%
PM2.5: los automóviles contribuyen con 42%
NOx: el transporte representa 84%
En contraste, los sectores ganaderos, agrícolas y habitacionales registran menor impacto.
Más población, más emisiones
El crecimiento urbano también pesa. Más habitantes implican mayor demanda de transporte y, por ende, más congestión.
Vehículos detenidos o circulando lentamente generan mayores emisiones, por lo que el especialista subrayó la necesidad de:
Fortalecer el transporte público masivo
Ampliar cobertura
Impulsar movilidad integral
Fomentar el trabajo remoto cuando sea posible
¿Qué puede hacer la ciudadanía?
García Reynoso recomendó acciones concretas para disminuir la contaminación:
Usar energía eléctrica de manera eficiente
Dar mantenimiento a vehículos y calentadores de gas
Evitar quemas
Reducir consumo innecesario de combustibles
Optar por transporte público o movilidad sustentable
Reducir exposición al aire contaminado
La contaminación no es solo un tema ambiental, también es de salud pública. Y mientras las contingencias regresan, la pregunta es clara: ¿estamos haciendo lo suficiente para cambiar el aire que respiramos?