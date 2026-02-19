Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días

La calidad del aire en el Valle de México volvió a encender las alertas. En la última semana se registraron altos índices de contaminantes que derivaron en la activación de contingencia ambiental, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la población tomar precauciones y evitar actividades que incrementen la polución.

Pero… ¿quiénes son los principales responsables?

En los últimos días, la contaminación en el aire ha provocado varias contingencias ambientales / GROK

El transporte, el villano habitual

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el parque vehicular es uno de los principales factores que deterioran la calidad del aire en la Ciudad de México.

El Dr. José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, explicó que no todo se reduce a los autos:

“Millones de pequeñas fuentes distribuidas en hogares y comercios pueden sumar un impacto considerable. Por ello es necesario actualizar inventarios de emisiones, mejorar la caracterización química y fortalecer la red de monitoreo”.

Los vehículos son los principales causantes de mayor contaminación en la CDMX / FREEPIK

Entre los contaminantes más relevantes están los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que provienen de:

Uso doméstico de gas

Pinturas y solventes

Actividades comerciales e industriales

Fugas de gas LP

Quemas agrícolas e incendios

Incluso emisiones naturales de zonas boscosas

Los números que preocupan

Las autoridades capitalinas señalaron que transporte e industria encabezan la lista de sectores más contaminantes.

Aun hace falta más trabajo por parte de las autoridades y ciudadanía para controlar los altos índices de contaminación / FREEPIK

En cifras:

PM10: el transporte aporta 41%

PM2.5: los automóviles contribuyen con 42%

NOx: el transporte representa 84%

En contraste, los sectores ganaderos, agrícolas y habitacionales registran menor impacto.

Más población, más emisiones

El crecimiento urbano también pesa. Más habitantes implican mayor demanda de transporte y, por ende, más congestión.

Vehículos detenidos o circulando lentamente generan mayores emisiones, por lo que el especialista subrayó la necesidad de:

Fortalecer el transporte público masivo

Ampliar cobertura

Impulsar movilidad integral

Fomentar el trabajo remoto cuando sea posible

¿Qué puede hacer la ciudadanía?

García Reynoso recomendó acciones concretas para disminuir la contaminación:

Usar energía eléctrica de manera eficiente

Dar mantenimiento a vehículos y calentadores de gas

Evitar quemas

Reducir consumo innecesario de combustibles

Optar por transporte público o movilidad sustentable

Reducir exposición al aire contaminado