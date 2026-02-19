Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League

Real Madrid vs Barcelona Liga de Campeones Femenina I X:@FCBfemeni
Aldo Martínez 21:10 - 18 febrero 2026
La rivalidad más grande del futbol español se vivirá en el campeonato europeo

El Clásico femenil vuelve a escena, ahora con un ingrediente de máxima tensión: los Cuartos de Final de la Liga de Campeones Femenina. El Real Madrid Femenino selló su pase tras vencer 2-0 al Paris FC en la vuelta de la eliminatoria, firmando un 5-2 global que lo mete entre las ocho mejores de Europa. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza: enfrente estará el FC Barcelona Femenino.

Barcelona en la Liga de Campeones Femenil I X:@FCBfemeni

Será la cuarta vez en la temporada futbolística que se dispute el Clásico español en la rama femenil, un duelo que históricamente ha tenido un claro dominador. Las azulgranas han impuesto condiciones en casi todos los enfrentamientos previos, convirtiendo este choque continental en una prueba de carácter para el conjunto merengue.

¿Puede el Real Madrid romper la hegemonía azulgrana en Europa?

Las estadísticas reflejan una supremacía contundente. De 24 enfrentamientos oficiales entre ambas escuadras, el Barcelona ha ganado 23, dejando al Real Madrid con una sola victoria en el historial. Los números son igual de elocuentes en el apartado ofensivo: 92 goles anotados por el Barça contra apenas 11 de las blancas.

Ewa Pajor y Aitana Bonmatí I X:@FCBfemeni

El antecedente más reciente tampoco favorece al cuadro capitalino. En los cuartos de final de la Copa de la Reina, el Barcelona se impuso con un contundente 0-4. En la Liga F, la historia fue similar, con otro 4-0 el pasado 15 de noviembre. Resultados que confirman la brecha competitiva que el Madrid intentará acortar en esta serie europea.

Además, el conjunto blaugrana presume un palmarés que intimida: tres títulos de Champions League Femenina y una hegemonía casi absoluta en competiciones domésticas. En la final de la Supercopa de España Femenina disputada en Castellón, el Barcelona volvió a demostrar su jerarquía al levantar su sexta corona en siete ediciones.

Real Real Madrid tras el pase en Champions I X:@realmadridfem

Un antecedente que alimenta la ilusión blanca

Pese al dominio azulgrana, existe un recuerdo que alimenta la esperanza merengue. El 23 de marzo de 2025, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Real Madrid logró su única victoria ante su eterno rival. Fue un triunfo cargado de polémica, pero que rompió la racha perfecta del Barça y demostró que, en el fútbol, ninguna hegemonía es eterna.

En el apartado individual, el Clásico también tiene protagonistas históricas. Alexia Putellas encabeza la tabla de máximas goleadoras en los enfrentamientos entre ambos clubes con 14 anotaciones. La doble Balón de Oro ha sido un factor decisivo en los duelos directos y representa una amenaza constante para la zaga blanca.

Así, los Cuartos de Final de la Women’s Champions League no solo enfrentarán a dos gigantes del futbol español, sino que pondrán a prueba la capacidad del Real Madrid para cambiar la narrativa ante su máximo rival. El Clásico europeo promete intensidad, historia y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que sigue creciendo a nivel continental.

Real Madrid previo a juego de Champions I X:@realmadridfem

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

