El “Volcán” cancha difícil para Pachuca en los últimos 10 años

El conjunto de Pachuca tendrá una prueba exigente este viernes cuando visite a Tigres, en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos saben que no será un reto sencillo, pues en las últimas visitas han batallado en territorio felino.

Equipo de Tigres celebrando gol I IMAGO7

La cancha del Tigres se ha convertido en un escenario complicado para el cuadro hidalguense en la última década. Los antecedentes recientes no favorecen a los de la Bella Airosa, quienes han sufrido para sumar puntos en esa plaza.

En los últimos 10 años, Pachuca ha realizado once visitas al estadio universitario, con saldo negativo. Los números reflejan siete derrotas, tres empates y apenas una victoria, estadísticas que evidencian la dificultad que representa jugar en esa cancha.

Tigres celebrando gol de Ángel Correa I IMAGO7

Esa única victoria se dio en el Clausura 2024, cuando los Tuzos sorprendieron con una contundente actuación. Aquella noche lograron imponerse 0-3 en el llamado “Volcán”, firmando una de sus mejores exhibiciones recientes como visitantes.

Ese triunfo rompió una larga racha sin poder ganar en San Nicolás y significó un golpe de autoridad ante uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano. Sin embargo, más allá de ese antecedente, la tendencia general sigue favoreciendo al conjunto regiomontano.

Pachuca celebrando gol al Atlas en la Jornada 6 del Clausura 2026 I IMAGO7

Para Pachuca, el reto será mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades al frente, conscientes de que cualquier desconcentración puede ser costosa ante un rival que suele hacerse fuerte en casa.

Por su parte, Tigres buscará hacer valer la localía y retomar la hegemonía ante un rival que ya demostró que puede hacer daño. El antecedente del 0-3 aún está fresco y servirá como motivación adicional para evitar otra sorpresa.

Así, el duelo de este viernes no solo pondrá en juego tres puntos, sino también el orgullo y la estadística reciente entre ambos clubes. Pachuca intentará cambiar la historia en una de las canchas más complicadas del país, mientras Tigres defenderá su territorio con la intención de reafirmar su dominio.